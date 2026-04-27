Депутат о программах в вузах: Приклеивают модное слово ИИ к старым лекциям

Депутат Асхат Аймагамбетов 27 апреля 2026 года на правительственном часе в Мажилисе заявил о системных проблемах в высшем образовании, указав на устаревшие профстандарты и формальный подход к подготовке кадров в условиях развития ИИ, передает корреспондент Zakon.kz.

Аймагамбетов заявил, что проведенный анализ образовательных программ ведущих вузов и профессиональных стандартов показал: в большинстве случаев программы формально соответствуют действующим требованиям.

"Проблема в том, что сами профессиональные стандарты часто описывают старую модель профессии и не учитывают ее трансформацию под влиянием ИИ. То есть сами профстандарты безнадежно устарели. Они писались до активного внедрения ИИ. Там нет требований к работе с нейросетями, к критическому анализу их ответов. Профстандарты – это компас для вузов. Но если компас неверный – куда придет путник? И это не вина профильного министерства и вузов, в первую очередь это вопрос работодателей и отраслевых министерств. ИИ должен быть сквозным элементом! Если этого нет – мы просто приклеиваем модное слово ИИ к старым лекциям", – сказал мажилисмен.

Он считает, что получается замкнутый круг: профстандарт описывает прошлое, вуз под него пишет программу, экспертиза это подтверждает, система ставит галочку.

"В результате возникает парадокс: вуз может выполнить все требования, пройти экспертизу программы, показать соответствие профстандарту, но при этом готовить выпускника для рынка труда вчерашнего дня. Отмечу еще одну системную проблему. Наш анализ показал: адаптация образовательных программ вузов к ИИ сегодня сводится к банальным и отдельным курсам по "цифровой грамотности". В лучшем случае студентов учат промпт-инжинирингу. Но это путь в никуда. В одном исследовании 75% работников сказали, что используют ИИ. Но только 39% из них реально изменили свой рабочий процесс. Остальные просто иногда задают вопрос ChatGPT и считают себя AI-грамотными. Вот этого нам и надо избежать", – заявил депутат.

По его мнению, нужны не общие курсы "про ИИ", а нужны сквозные компетенции, связанные с ИИ внутри каждой профессии, интегрированные с учетом ее особенностей.

"Что это значит на деле? Юрист должен не просто "знать об ИИ", он должен уметь использовать нейросети для анализа сотен томов судебной практики за секунды. Архитектор должен владеть генеративным дизайном, где ИИ предлагает тысячи вариантов конструкций, а человек выбирает лучший. А что мы видим в программах? Вместо этого – часто курсы и оторванные от контекста про ИИ. Если ИИ не станет частью профильных дисциплин, если он не будет "прошит" в логику каждой специальности, то наши выпускники останутся дилетантами. Они будут знать, что такое ИИ, но не будут знать, как с его помощью конкурировать на рынке труда. Мы просто теряем время, создавая иллюзию прогресса там, где нужна фундаментальная перестройка", – дополнил Аймагамбетов.

Он считает, что, несмотря на масштабное обучение преподавателей и внедрение программ AI-Sana и ChatGPT Edu, их содержание пока ограничивается базовыми навыками и требует пересмотра.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о проблемах на рынке труда, отметив, что по ряду важных направлений в стране не хватает подготовленных специалистов.