40-градусная жара придет в Казахстан
По данным специалистов, в эти дни на севере, юге, западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются дожди с грозами.
Известно, что 30-31 мая Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, Актюбинская и Костанайская области окажутся в плену непогоды: пройдут сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер.
Что касается остальной территории, то там прогнозируют погоду преимущественно без осадков.
"По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльными бурями".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также метеорологи предоставили информацию о показателях термометра.
Так, по всему Казахстану ожидается повышение температуры воздуха:
- на западе – до +20+25°С,
- на севере, востоке, в центре страны – до +23+38°С,
- на юге республики – до +30+40°С.
Немного ранее мы уже рассказывали, что Казахстан побил температурный рекорд 82-летней давности. Такие показатели были зафиксированы в апреле 2026 года.