40-градусная жара придет в Казахстан

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде на 30-31 мая и 1 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, в эти дни на севере, юге, западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются дожди с грозами.

Известно, что 30-31 мая Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, Актюбинская и Костанайская области окажутся в плену непогоды: пройдут сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер.

Что касается остальной территории, то там прогнозируют погоду преимущественно без осадков.

"По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльными бурями". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также метеорологи предоставили информацию о показателях термометра.

Так, по всему Казахстану ожидается повышение температуры воздуха:

на западе – до +20+25°С,

на севере, востоке, в центре страны – до +23+38°С,

на юге республики – до +30+40°С.

Материал по теме Казахстан пережил самый жаркий год с 1941 года

Немного ранее мы уже рассказывали, что Казахстан побил температурный рекорд 82-летней давности. Такие показатели были зафиксированы в апреле 2026 года.