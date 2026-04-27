Полиция Алматы возобновила поиски женщины, пропавшей в 2020 году

Полиция Алматы возобновила розыск пропавшей в 2020 году женщины. Об этом Zakon.kz стало известно из публикации городского Департамента полиции (ДП).

Так, согласно размещенным данным, Управление полиции Наурызбайского района Алматы разыскивает без вести пропавшую Искакову Э. Т., 1980 года рождения.





По данным полиции, в 2020 году женщина ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: женщина азиатского типа внешности, рост 160-165 см, плотного телосложения. Волосы темные, лицо овальное, глаза черные. Губы средней полноты, уши прилегающие. Особая примета – родинка на левой руке.

Состоит на учете у психиатра.

Также известно, во что она была одета: серая ветровка, черные спортивные брюки, черные туфли.

"Полиция просит всех, кому может быть что-либо известно о местонахождении Искаковой Э. Т., сообщить в Управление полиции Наурызбайского района по телефонам: 8 (727) 272-54-44 и 8-777-077-02-77. Анонимность гарантируется". Пресс-служба ДП Алматы

16 апреля сообщалось, что в Караганде задержан мужчина, находившийся 5 лет в международном розыске по подозрению в вымогательстве.