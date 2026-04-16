События

Из тайника после 5 лет розыска – в руки силовиков: видео спецоперации в Караганде

силовики, задержанный, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 13:54 Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
В Караганде задержан мужчина, находившийся 5 лет в международном розыске. Детали спецоперации раскрыли в пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Известно, что 43-летний мужчина на протяжении 5 лет находился в международном розыске по подозрению в вымогательстве.

"Спецоперация проведена на территории Караганды в одном из частных домовладений. В ходе обыска полицейские обнаружили специально оборудованный тайник, в котором и скрывался разыскиваемый. По предварительным данным, мужчина причастен к вымогательству 117 млн тенге у жителя города с применением угроз".Первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Куаныш Орынбетов

Орынбетов добавил, что подозреваемый длительное время скрывался от органов правопорядка, принимая меры конспирации.

"В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания", – уточнили в ДП.

Теперь проводится досудебное расследование.

Ранее стало известно, что в Западном Казахстане пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая на протяжении длительного времени занималась хищением скота на территории региона.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
