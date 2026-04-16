Из тайника после 5 лет розыска – в руки силовиков: видео спецоперации в Караганде
Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
В Караганде задержан мужчина, находившийся 5 лет в международном розыске. Детали спецоперации раскрыли в пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.
Известно, что 43-летний мужчина на протяжении 5 лет находился в международном розыске по подозрению в вымогательстве.
"Спецоперация проведена на территории Караганды в одном из частных домовладений. В ходе обыска полицейские обнаружили специально оборудованный тайник, в котором и скрывался разыскиваемый. По предварительным данным, мужчина причастен к вымогательству 117 млн тенге у жителя города с применением угроз".Первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Куаныш Орынбетов
Орынбетов добавил, что подозреваемый длительное время скрывался от органов правопорядка, принимая меры конспирации.
"В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания", – уточнили в ДП.
Теперь проводится досудебное расследование.
Ранее стало известно, что в Западном Казахстане пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая на протяжении длительного времени занималась хищением скота на территории региона.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript