Из тайника после 5 лет розыска – в руки силовиков: видео спецоперации в Караганде

В Караганде задержан мужчина, находившийся 5 лет в международном розыске. Детали спецоперации раскрыли в пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Известно, что 43-летний мужчина на протяжении 5 лет находился в международном розыске по подозрению в вымогательстве.

"Спецоперация проведена на территории Караганды в одном из частных домовладений. В ходе обыска полицейские обнаружили специально оборудованный тайник, в котором и скрывался разыскиваемый. По предварительным данным, мужчина причастен к вымогательству 117 млн тенге у жителя города с применением угроз". Первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Куаныш Орынбетов

Орынбетов добавил, что подозреваемый длительное время скрывался от органов правопорядка, принимая меры конспирации.

"В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания", – уточнили в ДП.

Теперь проводится досудебное расследование.

