Депутат предложил проверить "Болашак"

Мажилисмен Бакытжан Базарбек 27 апреля 2026 года на правчасе в Мажилисе заявил о нарушениях в программе "Болашак" и предложил провести проверки с участием правоохранительных органов, а также добиться возврата бюджетных средств, передает корреспондент Zakon.kz.

Он считает, что нужно пересмотреть подходы и политику в программе "Болашак".

"Считать нарушения при подготовке кадров по программе вообще невозможно – уши вянут. К конкурсу по программе "Болашак" был допущен 881 претендент, который вообще не соответствует требованиям. Из них 340 получили стипендии и учатся за рубежом на сумму 7 млрд 659 млн тенге. По 15 претендентам вообще нет решения республиканской комиссии, но они учатся. 151 стипендия присуждена вне плана, а сверх лимита – на сумму 2 млрд 519 млн тенге. 71 претендент вообще втихаря выступили гарантами друг друга. Ущерб – 876 млн тенге. В целом, честно говоря, когда читаешь новостные сводки и назначают очередного акима, а через 3-4 года он, окончивший "Болашак", привлекается за коррупционное правонарушение, возникают вопросы в целом к системе "Болашак": кого мы вообще готовим", – озвучил депутат.

И вообще, по его словам, некоторые эпизоды в отношении отдельных должностных лиц министерства можно смело квалифицировать как основание для возбуждения уголовных дел. В этой связи он предлагает следующее.

"Первое – по итогам отчета ВАП подать исковые заявления о возврате потраченных средств на подготовку специалистов по программе "Болашак". По моим оценкам, речь может идти о сумме порядка 10 млрд тенге, чьи дети и родственники обучаются за рубежом, по сути, на халяву. Министерство должно четко и ясно опубликовать их фамилии. Второе – создать комиссии с участием Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов и установить все должностные лица, причастные к тем или иным выявленным ВАП нарушениям на сумму около 10 млрд тенге. Третье – мы должны внедрить цифровые курсы в высших учебных заведениях. Речь идет об основах цифровизации, искусственном интеллекте, управлении информационными ресурсами, электронных процессах и документообороте, то есть необходимо пересмотреть все образовательные стандарты", – дополнил мажилисмен.

Он также отметил, что в науке существуют лобби, а публикации в "Скопус" и "Томсон Рейтерс" превратились в бизнес. В связи с этим, по его мнению, следует отказаться от обязательности таких публикаций и оценивать научные работы по национальным журналам, рекомендованным ВАП и Министерством науки и высшего образования.

Ранее член Высшей аудиторской палаты (ВАП) Тлеген Каскин озвучил результаты госаудита, заявив о системных проблемах в высшем образовании и низкой эффективности расходования бюджетных средств.