Общество

Купающихся на Сайране детей сняли на видео в Алматы

Алматы, Сайран, люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 09:43 Фото: Zakon.kz
В Алматы на видео попали дети, купающиеся на озере Сайран. И это несмотря на запрет, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось сегодня, 27 апреля 2026 года, в одном из Instagram-пабликов. Примечательно, что на берегу были и взрослые, которые спокойно наблюдали за детьми, которые плескались в воде.

"На Сайране в грязной воде купаются дети", – говорится под публикацией.

Ситуация ужаснула пользователей Казнета, которые напомнили, что на Сайране купаться запрещено:

  • "Фу".
  • "Ужас".
  • "Сайран?"
  • "Холодно же еще"
  • "Запрещено купаться".
  • "Дикари дорвались до водоема".

Материал по теме

Тела подростка и взрослого мужчины нашли на озере в Алматы

20 апреля 2026 года мы писали, что в Алматы озеро Сайран начали заполнять водой. При этом отмечалось, что купаться там будет запрещено.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Почему в озере Сайран запрещено купаться и когда это могут разрешить
16:39, Сегодня
Почему в озере Сайран запрещено купаться и когда это могут разрешить
Собака оказалась в ловушке на обледеневшем Сайране в Алматы
18:33, 25 февраля 2026
Собака оказалась в ловушке на обледеневшем Сайране в Алматы
Грабеж с насилием в магазине Алматы сняли на видео
14:59, 30 января 2026
Грабеж с насилием в магазине Алматы сняли на видео
