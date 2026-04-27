Купающихся на Сайране детей сняли на видео в Алматы
В Алматы на видео попали дети, купающиеся на озере Сайран. И это несмотря на запрет, сообщает Zakon.kz.
Видео появилось сегодня, 27 апреля 2026 года, в одном из Instagram-пабликов. Примечательно, что на берегу были и взрослые, которые спокойно наблюдали за детьми, которые плескались в воде.
"На Сайране в грязной воде купаются дети", – говорится под публикацией.
Ситуация ужаснула пользователей Казнета, которые напомнили, что на Сайране купаться запрещено:
- "Фу".
- "Ужас".
- "Сайран?"
- "Холодно же еще"
- "Запрещено купаться".
- "Дикари дорвались до водоема".
20 апреля 2026 года мы писали, что в Алматы озеро Сайран начали заполнять водой. При этом отмечалось, что купаться там будет запрещено.
