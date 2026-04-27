Купающихся на Сайране детей сняли на видео в Алматы

В Алматы на видео попали дети, купающиеся на озере Сайран. И это несмотря на запрет, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось сегодня, 27 апреля 2026 года, в одном из Instagram-пабликов. Примечательно, что на берегу были и взрослые, которые спокойно наблюдали за детьми, которые плескались в воде.

"На Сайране в грязной воде купаются дети", – говорится под публикацией.

Ситуация ужаснула пользователей Казнета, которые напомнили, что на Сайране купаться запрещено:

"Фу".

"Ужас".

"Сайран?"

"Холодно же еще"

"Запрещено купаться".

"Дикари дорвались до водоема".

20 апреля 2026 года мы писали, что в Алматы озеро Сайран начали заполнять водой. При этом отмечалось, что купаться там будет запрещено.