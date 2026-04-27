#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Общество

Дело Жанабылова и Толегеновой: адвокат прокомментировала приговор

Блогера, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 17:23 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Адвокат Гаухар Айтжанова 27 апреля 2026 года после завершения процесса по делу супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой заявила, что защита не будет обжаловать приговор, передает корреспондент Zakon.kz.

Она объяснила, почему.

"Самое главное – ребята на свободе. Отсрочку на 2 года дали. Если не будет никаких нарушений со стороны Эльмиры, то суд, с учетом раскаяния и возмещения иска, может освободить ее от дальнейшего наказания", – сказала Гаухар Айтжанова.

Журналисты уточнили причины, по которым матери троих детей назначено наказание в виде лишения свободы, тогда как их отцу – условное наказание.

"Все эти дни мы обсуждали (с прокурором. – Прим. ред.), начиная с пятницы, условия процессуального соглашения. Это те условия, которые были предложены", – ответила она.

Журналисты уточнили, связано ли назначенное наказание с тем, что Эльмира Толегенова является владелицей ТОО. Адвокат допустила, что это могло повлиять на принятое решение.

Помимо этого, представители СМИ уточнили, возможно ли смягчение наказания в порядке амнистии.

"Амнистия… Мы все ждем амнистию в связи с тем, что была принята новая Конституция. Пока проект я не видела, поэтому ничего сказать не могу. Как правило, по экономическим преступлениям, если ущерб возмещен, то срок либо уменьшают на одну треть или на две четвертых. Но могут и полностью освободить", – продолжила Гаухар Айтжанова.

Журналисты также поинтересовались, удовлетворена ли защитник исходом дела. Адвокат заявила, что удовлетворена тем, что ее подзащитные находятся на свободе.

Касательно того, можно будет ли им пользоваться социальными сетями, она отметила, что такого ограничения не было.

Ранее вынесли приговор чете блогеров Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Судья разъяснил приговор по делу Жанабылова и Толегеновой
18:07, Сегодня
Судья разъяснил приговор по делу Жанабылова и Толегеновой
Блогерам Жанабылову и Толегеновой вынесен приговор в Астане
16:38, Сегодня
Блогерам Жанабылову и Толегеновой вынесен приговор в Астане
Адвокат блогеров Толегеновой и Жанабылова обжалует решение о возбуждении уголовного дела
18:47, 15 сентября 2025
Адвокат блогеров Толегеновой и Жанабылова обжалует решение о возбуждении уголовного дела
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Сегодня
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Сегодня
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Сегодня
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
18:15, Сегодня
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: