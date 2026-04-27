Дело Жанабылова и Толегеновой: адвокат прокомментировала приговор

Адвокат Гаухар Айтжанова 27 апреля 2026 года после завершения процесса по делу супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой заявила, что защита не будет обжаловать приговор, передает корреспондент Zakon.kz.

"Самое главное – ребята на свободе. Отсрочку на 2 года дали. Если не будет никаких нарушений со стороны Эльмиры, то суд, с учетом раскаяния и возмещения иска, может освободить ее от дальнейшего наказания", – сказала Гаухар Айтжанова.

Журналисты уточнили причины, по которым матери троих детей назначено наказание в виде лишения свободы, тогда как их отцу – условное наказание.



"Все эти дни мы обсуждали (с прокурором. – Прим. ред.), начиная с пятницы, условия процессуального соглашения. Это те условия, которые были предложены", – ответила она.

Журналисты уточнили, связано ли назначенное наказание с тем, что Эльмира Толегенова является владелицей ТОО. Адвокат допустила, что это могло повлиять на принятое решение.



Помимо этого, представители СМИ уточнили, возможно ли смягчение наказания в порядке амнистии.



"Амнистия… Мы все ждем амнистию в связи с тем, что была принята новая Конституция. Пока проект я не видела, поэтому ничего сказать не могу. Как правило, по экономическим преступлениям, если ущерб возмещен, то срок либо уменьшают на одну треть или на две четвертых. Но могут и полностью освободить", – продолжила Гаухар Айтжанова.

Журналисты также поинтересовались, удовлетворена ли защитник исходом дела. Адвокат заявила, что удовлетворена тем, что ее подзащитные находятся на свободе.

Касательно того, можно будет ли им пользоваться социальными сетями, она отметила, что такого ограничения не было.

