Судья разъяснил приговор по делу Жанабылова и Толегеновой

Судья Адильбек Баймаханов 27 апреля 2026 года при оглашении приговора по делу Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой разъяснил основания признания вины и назначенного наказания, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья отметил, что вина подсудимых доказывается признательными показаниями самих подсудимых, показаниями свидетелей, заключениями экспертов и специалистов, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

"В Казахстане запрещено заниматься незаконной предпринимательской деятельностью, в том числе проведением лотерей, для осуществления которых требуется разрешение и лицензия, что установлено законом. Согласно постановлению правительства РК об определении операторов лотереи и сроках предоставления права на проведение лотереи, оператором лотереи определен АО "Сәтті Жұлдыз". Организация розыгрыша проводилась через персональный аккаунт, а не через официальный или корпоративный аккаунт или сайт коммерческой организации", – сказал Адильбек Баймаханов.

По его словам, согласно ответу АО "Сәтті Жұлдыз", договор отношений между оператором лотереи и ТОО подсудимыми не заключался.

"Согласно заключению специалиста Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК, действия Жанабылова и Толегеновой по организации розыгрышей, в том числе автомобилей, подпадают под признаки лотерейной деятельности. Кроме того, согласно материалам уголовного дела, установлено, что Жанабылов и Толегенова получали денежные средства на ТОО, которые переводились на депозитные счета, и получили доход в виде вознаграждения. Таким образом, действия Жанабылова и Толегеновой правильно квалифицированы по статье 214 УК РК – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или необходимой лицензии", – дополнил судья.

Он подчеркнул, что по статье 218 УК РК установлено совершение легализации денежных средств, полученных преступным путем, то есть вовлечение в законный оборот средств, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсий, представляющих доход от уголовного правонарушения, а также владение и использование такого имущества группой лиц по предварительному сговору.

"При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, наличие малолетних детей, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Суд согласился с мерой наказания, которое ходатайствовал прокурор перед судом. Суд Жанабылову окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с применением статьи 63 УК РК, считая наказание условным. Толегеновой суд назначил окончательно 2 года лишения свободы с учетом наличия малолетних детей, с отсрочкой исполнения наказания до 2 лет", – озвучил Адильбек Баймаханов.

Также судья озвучил, что производство по гражданскому иску прокуратуры города Астаны прекращено, а также отменен арест на автомобили марок Lamborghini Urus и Lexus LX в связи с возмещением ущерба.

Ранее судья Адильбек Баймаханов при оглашении приговора по делу Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой постановил конфисковать имущество и взыскать обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевших.