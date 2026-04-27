#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Общество

Судья разъяснил приговор по делу Жанабылова и Толегеновой

Астана, блогеры, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 18:07 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Судья Адильбек Баймаханов 27 апреля 2026 года при оглашении приговора по делу Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой разъяснил основания признания вины и назначенного наказания, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья отметил, что вина подсудимых доказывается признательными показаниями самих подсудимых, показаниями свидетелей, заключениями экспертов и специалистов, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

"В Казахстане запрещено заниматься незаконной предпринимательской деятельностью, в том числе проведением лотерей, для осуществления которых требуется разрешение и лицензия, что установлено законом. Согласно постановлению правительства РК об определении операторов лотереи и сроках предоставления права на проведение лотереи, оператором лотереи определен АО "Сәтті Жұлдыз". Организация розыгрыша проводилась через персональный аккаунт, а не через официальный или корпоративный аккаунт или сайт коммерческой организации", – сказал Адильбек Баймаханов.

По его словам, согласно ответу АО "Сәтті Жұлдыз", договор отношений между оператором лотереи и ТОО подсудимыми не заключался.

"Согласно заключению специалиста Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК, действия Жанабылова и Толегеновой по организации розыгрышей, в том числе автомобилей, подпадают под признаки лотерейной деятельности. Кроме того, согласно материалам уголовного дела, установлено, что Жанабылов и Толегенова получали денежные средства на ТОО, которые переводились на депозитные счета, и получили доход в виде вознаграждения. Таким образом, действия Жанабылова и Толегеновой правильно квалифицированы по статье 214 УК РК – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или необходимой лицензии", – дополнил судья.

Он подчеркнул, что по статье 218 УК РК установлено совершение легализации денежных средств, полученных преступным путем, то есть вовлечение в законный оборот средств, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсий, представляющих доход от уголовного правонарушения, а также владение и использование такого имущества группой лиц по предварительному сговору.

"При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, наличие малолетних детей, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Суд согласился с мерой наказания, которое ходатайствовал прокурор перед судом. Суд Жанабылову окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с применением статьи 63 УК РК, считая наказание условным. Толегеновой суд назначил окончательно 2 года лишения свободы с учетом наличия малолетних детей, с отсрочкой исполнения наказания до 2 лет", – озвучил Адильбек Баймаханов.

Также судья озвучил, что производство по гражданскому иску прокуратуры города Астаны прекращено, а также отменен арест на автомобили марок Lamborghini Urus и Lexus LX в связи с возмещением ущерба.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 18:07
Блогерам Жанабылову и Толегеновой вынесен приговор в Астане

Ранее судья Адильбек Баймаханов при оглашении приговора по делу Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой постановил конфисковать имущество и взыскать обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевших.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Какое имущество конфискуют у Жанабылова и Толегеновой
17:51, Сегодня
Какое имущество конфискуют у Жанабылова и Толегеновой
Дело Жанабылова и Толегеновой: адвокат прокомментировала приговор
17:23, Сегодня
Дело Жанабылова и Толегеновой: адвокат прокомментировала приговор
Блогерам Жанабылову и Толегеновой вынесен приговор в Астане
16:38, Сегодня
Блогерам Жанабылову и Толегеновой вынесен приговор в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Сегодня
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Сегодня
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Сегодня
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
18:15, Сегодня
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: