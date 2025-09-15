#АЭС в Казахстане
Общество

Адвокат блогеров Толегеновой и Жанабылова обжалует решение о возбуждении уголовного дела

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 18:47 Фото: Zakon.kz
Адвокат Олег Чернов, представляющий интересы супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, 15 сентября 2025 года после судебного заседания заявил, что они намерены обжаловать принятое решение, передает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат супругов Олег Чернов заявил, что принятое решение подлежит обжалованию, и подчеркнул, что они намерены воспользоваться этим правом.

"Относительно самого принятого решения вы все видели позицию защиты, мы смогли доказать, что этот протокол является недопустимым доказательством, он не может использоваться в качестве доказанной вины в совершении административного правонарушения. Соответственно, то есть не было доказательств, которые действительно позволили бы суду в производстве по делу вынести постановление о признании лица виновным. То есть те материалы, которые были, только указывают на то, что лицо не виновато", – озвучил адвокат.

По его словам, судья лишь указала на наличие признаков уголовного правонарушения, но это не означает, что супруги действительно его совершили.

"Это лишь указывает, как сказал прокурор, на то, что не все доводы представителей комитета были перепроверены, поскольку информация отсутствует. Если они сами указывают в своих выступлениях, что курсы являются формальными и фиктивными, а эту информацию невозможно в данном процессе перепроверить, поэтому необходимо провести дополнительную проверку. Если будет дополнительно проведена проверка уже правоохранительным органом, данная информация вся будет уже представлена и уже окончательно будет принято решение", – дополнил Чернов.

Ранее стало известно, что материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой передали в АФМ для возбуждения уголовного дела.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. В этот день судья отложила судебное заседание на 15 сентября в 15:00.

15 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны начали рассматривать дело в отношении Эльмиры Толегеновой, жены блогера Ерболата Жанабылова, по факту проведения незаконной лотереи.

Во время рассмотрения дела блогер-миллионник озвучила свою позицию. Также прозвучала сторона обвинения. Они считают, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
