Общество

Какое имущество конфискуют у Жанабылова и Толегеновой

Фото: Zakon.kz
Судья Адильбек Баймаханов 27 апреля 2026 года при оглашении приговора по делу Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой постановил конфисковать имущество и взыскать обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевших, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья во время оглашения приговора постановил конфисковать имущество в доход государства.

"Транспортные средства марки Hyundai Elantra в количестве восьми единиц и сотовые телефоны марки iPhone 16 памятью 128 гб в количестве 17 штук. Арест, наложенный на автотранспортные средства марки Lamborghini Urus и Lexus LX600, отменить и после вступления приговора в законную силу данные автотранспортные средства вернуть по принадлежности", – сказал Адильбек Баймаханов.

Помимо этого, суд постановил взыскать с Жанабылова Ерболата Нурлыбекулы и Толегеновой Эльмиры Данияровны принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевших в размере 20 МРП, что составляет 78 640 тенге, с каждого.

Дело Жанабылова и Толегеновой: адвокат прокомментировала приговор

Ранее вынесли приговор чете блогеров Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
