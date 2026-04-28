Общество

В Казахстане повысят стипендию болашаковцам: названы размеры в процентах

Образовательная программа Болашак, стипендия Болашак, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 11:37 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Центра международных программ Абай Рахмет 28 апреля 2026 года на брифинге в правительстве сообщил о планах организации по повышению размера стипендий обучающимся по программе "Болашак", передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что стипендия болашаковцам не повышалась уже более 15 лет.

"Однако инфляция растет по всему миру, и мы видим, что наши стипендиаты в некоторых случаях выезжают даже семьями. И в определенных странах стипендии не хватает. (…) Касательно повышения стипендии, вопрос находится в проработке, думаю, ясность по нему будет уже к следующему году. Стипендия варьируется от страны и от города. К примеру, в Нью-Йорке она высокая – примерно 2,2 тысячи долларов. В других штатах она ниже", – сказал Рахмет.

Он также сообщил, откуда именно планируется привлекать средства для повышения размера стипендий.

"Как один из вариантов, количество стипендий будет сокращено, и данную экономию направят на повышение размера стипендий", – отметил спикер.

Рахмет уточнил, что размер повышения будет варьироваться от 10% до 15%.

Ранее мы писали, что перечень специальностей планируют сократить по программе "Болашак".

