Тратить меньше времени на обработку документов планируют в Минтранспорта

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 28 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о наиболее важных процессах с использованием искусственного интеллекта в работе, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, трансформации внутренних процессов министерства в ведомстве уделяется особое внимание.

"Работа ведется совместно с Министерством искусственного интеллекта. На сегодня значительное время уходит на ручную обработку документов и составляет до 30 дней. После внедрения искусственного интеллекта этот срок сокращается до трех дней. Наша задача освободить сотрудников от ручной работы и перевести их на уровень аналитики и принятия решений", – пообещал министр.

Также он рассказал о формировании единой интеллектуальной транспортной системы e-Kөлік. Платформа создается на базе QazTech и объединяет все виды транспорта.

"Это позволит собирать и обрабатывать данные, прогнозировать транспортные потоки и автоматически принимать решения. По мировым оценкам, транспортная отрасль является одним из крупнейших генераторов данных. В этой связи искусственный интеллект становится ключевым инструментом их обработки", – отметил Сауранбаев.

Ранее мы писали, что в Казахстане начнут анализировать качество сотовой связи при помощи ИИ.