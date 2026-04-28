Общество

Тратить меньше времени на обработку документов планируют в Минтранспорта

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 10:57 Фото: freepik
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 28 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о наиболее важных процессах с использованием искусственного интеллекта в работе, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, трансформации внутренних процессов министерства в ведомстве уделяется особое внимание.

"Работа ведется совместно с Министерством искусственного интеллекта. На сегодня значительное время уходит на ручную обработку документов и составляет до 30 дней. После внедрения искусственного интеллекта этот срок сокращается до трех дней. Наша задача освободить сотрудников от ручной работы и перевести их на уровень аналитики и принятия решений", – пообещал министр.

Также он рассказал о формировании единой интеллектуальной транспортной системы e-Kөлік. Платформа создается на базе QazTech и объединяет все виды транспорта.

"Это позволит собирать и обрабатывать данные, прогнозировать транспортные потоки и автоматически принимать решения. По мировым оценкам, транспортная отрасль является одним из крупнейших генераторов данных. В этой связи искусственный интеллект становится ключевым инструментом их обработки", – отметил Сауранбаев.

Ранее мы писали, что в Казахстане начнут анализировать качество сотовой связи при помощи ИИ.

Азамат Сыздыкбаев
Заполнять налоговую отчетность за казахстанцев будет специальный AI-помощник
Минтранспорта: Строительство международных пунктов пропуска завершат в 2027 году
Когда в Казахстане появятся спецвагоны для людей с инвалидностью
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
