После гибели срочника в Актау начнется суд над командиром части, офицеров освободили от должностей
Согласно данным следствия, командир части не принял предусмотренных уставами и ведомственными приказами мер по обеспечению контроля за личным составом и порядком обращения с оружием, что в конечном итоге способствовало трагическому происшествию.
В прокуратуре также уточнили, что в кратчайшие сроки была сформирована достаточная доказательственная база, проведен ряд необходимых судебных экспертиз.
"По результатам уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу".Главная военная прокуратура РК
Кроме того, от занимаемых должностей освобождены командир разведывательно-штурмового батальона, его заместитель и командир роты, 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Еще в начале 2026 года Министерство обороны (МО) Казахстана выступало с официальным уведомлением, заявляя о комплексных мерах после трагических происшествий в армии.