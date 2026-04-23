#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
461.37
542.16
6.14
События

Психологическое давление и халатность: стали известны подробности гибели солдата в Усть-Каменогорске

Фото: Министерство обороны РК
Специальными прокурорами Главной военной прокуратуры завершено расследование уголовного дела в отношении командиров батальона и взвода одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона по факту гибели 23 января 2026 года солдата Оспанова Қ., сообщает Zakon.kz.

Cогласно материалам следствия, должностные лица неоднократно допускали неуставные взаимоотношения, оказывали психологическое давление на погибшего военнослужащего и шесть его сослуживцев.

Кроме того, командир взвода самоустранился от контроля за порядком хранения оружия.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 11:36
Еще один срочник умер в Казахстане

"Собрана достаточная доказательственная база, в кратчайшие сроки проведены необходимые экспертизы, установлены все лица, причастные к совершению преступлений", – сообщает Главная военная прокуратура.

Теперь уголовное дело по нескольким эпизодам превышения власти и халатного отношения к службе направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, принят ряд кадровых решений: от занимаемых должностей освобождены командир части и два его заместителя, в дисциплинарном порядке наказано 9 должностных лиц.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 11:36
Сколько казахстанцев призовут в армию в 2026 году

28 января 2026 года Министерство обороны (МО) Казахстана выступало с официальным уведомлением, заявляя о комплексных мерах после трагических происшествий в армии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: