Психологическое давление и халатность: стали известны подробности гибели солдата в Усть-Каменогорске
Cогласно материалам следствия, должностные лица неоднократно допускали неуставные взаимоотношения, оказывали психологическое давление на погибшего военнослужащего и шесть его сослуживцев.
Кроме того, командир взвода самоустранился от контроля за порядком хранения оружия.
"Собрана достаточная доказательственная база, в кратчайшие сроки проведены необходимые экспертизы, установлены все лица, причастные к совершению преступлений", – сообщает Главная военная прокуратура.
Теперь уголовное дело по нескольким эпизодам превышения власти и халатного отношения к службе направлено в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, принят ряд кадровых решений: от занимаемых должностей освобождены командир части и два его заместителя, в дисциплинарном порядке наказано 9 должностных лиц.
28 января 2026 года Министерство обороны (МО) Казахстана выступало с официальным уведомлением, заявляя о комплексных мерах после трагических происшествий в армии.