Психологическое давление и халатность: стали известны подробности гибели солдата в Усть-Каменогорске

Специальными прокурорами Главной военной прокуратуры завершено расследование уголовного дела в отношении командиров батальона и взвода одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона по факту гибели 23 января 2026 года солдата Оспанова Қ., сообщает Zakon.kz.

Cогласно материалам следствия, должностные лица неоднократно допускали неуставные взаимоотношения, оказывали психологическое давление на погибшего военнослужащего и шесть его сослуживцев.

Кроме того, командир взвода самоустранился от контроля за порядком хранения оружия.

"Собрана достаточная доказательственная база, в кратчайшие сроки проведены необходимые экспертизы, установлены все лица, причастные к совершению преступлений", – сообщает Главная военная прокуратура.

Теперь уголовное дело по нескольким эпизодам превышения власти и халатного отношения к службе направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, принят ряд кадровых решений: от занимаемых должностей освобождены командир части и два его заместителя, в дисциплинарном порядке наказано 9 должностных лиц.

28 января 2026 года Министерство обороны (МО) Казахстана выступало с официальным уведомлением, заявляя о комплексных мерах после трагических происшествий в армии.