Жителей Алматы бесплатно обучат новому навыку

Для жителей и гостей Алматы, которые хотят освоить правильную технику бега, появилась хорошая новость, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Управления спорта города, в Алматы начались бесплатные тренировки по бегу для всех желающих.

Тренировки проходят два раза в неделю на территории Центрального стадиона: по средам в 19:30 на беговой дорожке стадиона и по субботам в 10:00 вокруг него.

Примечательно, что участие бесплатное и не требует предварительной регистрации.

Стоит подчеркнуть, что программа рассчитана как на начинающих бегунов, так и на тех, кто возвращается к тренировкам после перерыва.

