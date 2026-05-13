#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.91
544.63
6.26
Общество

Жителей Алматы бесплатно обучат новому навыку

бегущие, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 17:14 Фото: pexels
Для жителей и гостей Алматы, которые хотят освоить правильную технику бега, появилась хорошая новость, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Управления спорта города, в Алматы начались бесплатные тренировки по бегу для всех желающих.

Тренировки проходят два раза в неделю на территории Центрального стадиона: по средам в 19:30 на беговой дорожке стадиона и по субботам в 10:00 вокруг него.

Примечательно, что участие бесплатное и не требует предварительной регистрации.

Стоит подчеркнуть, что программа рассчитана как на начинающих бегунов, так и на тех, кто возвращается к тренировкам после перерыва.

Немного ранее тренер загородного клуба "Лапино Фитнес" Ирина Мальцева предупредила, что беговые тренировки могут быть опасны при плохом самочувствии и ряде симптомов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Введение бега в повседневную жизнь: советы новичкам
16:51, 11 апреля 2024
Введение бега в повседневную жизнь: советы новичкам
Еще в одном из крупных городов Казахстана проезд в автобусах на один день станет бесплатным
11:03, 02 октября 2024
Еще в одном из крупных городов Казахстана проезд в автобусах на один день станет бесплатным
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
12:07, 10 марта 2026
В Алматы на один день отменят оплату за проезд в автобусах, троллейбусах и метро
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Авторитетный портал поделился прогнозом на четвертьфинал Елены Рыбакиной в Риме
17:01, Сегодня
Авторитетный портал поделился прогнозом на четвертьфинал Елены Рыбакиной в Риме
Бахтияр Артаев
16:50, Сегодня
В мае он запрыгнул на последнюю ступень Олимпиады, а потом превзойдёт Головкина
Демеу Жадыраев
16:34, Сегодня
Демеу Жадыраев будет бороться в финале Кубка Казахстана
Лучшая теннисистка США оценила уровень игры первой ракетки России
16:20, Сегодня
Лучшая теннисистка США оценила уровень игры первой ракетки России
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: