Жителей Алматы бесплатно обучат новому навыку
Фото: pexels
Для жителей и гостей Алматы, которые хотят освоить правильную технику бега, появилась хорошая новость, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным Управления спорта города, в Алматы начались бесплатные тренировки по бегу для всех желающих.
Тренировки проходят два раза в неделю на территории Центрального стадиона: по средам в 19:30 на беговой дорожке стадиона и по субботам в 10:00 вокруг него.
Примечательно, что участие бесплатное и не требует предварительной регистрации.
Стоит подчеркнуть, что программа рассчитана как на начинающих бегунов, так и на тех, кто возвращается к тренировкам после перерыва.
Немного ранее тренер загородного клуба "Лапино Фитнес" Ирина Мальцева предупредила, что беговые тренировки могут быть опасны при плохом самочувствии и ряде симптомов.
