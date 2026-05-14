Общество

В Алматы дадут жилье под 5%: кому и что нужно знать

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 1 по 15 июня 2026 года в Алматы будет открыт прием заявлений и документов на получение льготных жилищных займов для молодежи в рамках программы "Алматы Жастары", сообщает Zakon.kz.

В Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города не только поделились хорошей новостью, но и рассказали детали.

К примеру, подать заявку можно на сайте kezekte.kz в разделе "Жилищные сервисы" – сервис Almaty Jastary с 09:00 1 июня до 18:00 15 июня 2026 года.

Авторизация на портале осуществляется через электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Примечательно, что в рамках программы предусмотрены следующие условия кредитования:

  • максимальная сумма займа – до 20 млн тенге,
  • процентная ставка – 5%,
  • первоначальный взнос – 10%,
  • возможность приобретения первичного и вторичного жилья.

Принять участие в программе могут жители Алматы до 35 лет включительно.

Однако есть такие основные требования, как:

  • постоянная регистрация в Алматы не менее одного года,
  • отсутствие жилья в собственности у участника и членов его семьи в течение последних пяти лет,
  • наличие официального трудового стажа в Алматы не менее шести месяцев с обязательными пенсионными отчислениями.
"Программа охватывает работников сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта, вузов и НИИ, журналистов, работников социальной сферы, правоохранительных органов, коммунальных служб, а также арендаторов программы "Работающая молодежь".Пресс-служба акимата Алматы

Немного ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, что после нескольких лет быстрого роста рынок аренды жилья в Казахстане начал терять темп. Главный показатель – Алматы, где цены на съемное жилье снижаются третий месяц подряд. В ряде других городов аренда уже ушла в глубокий минус.

Анастасия Московчук
