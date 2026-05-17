Казахстанского школьника, разработавшего систему выявления рака с помощью ИИ, наградили в США

Казахстанский школьник получил международные награды и грант на обучение в Саудовской Аравии за проект по выявлению рака с помощью искусственного интеллекта на всемирной выставке Regeneron ISEF 2026 в США.

В американском Финиксе завершилась всемирная научно-инженерная выставка Regeneron ISEF 2026 – один из самых престижных конкурсов для молодых исследователей. В этом году в нем участвовали около 1700 школьников более чем из 60 стран.

Казахстан представили семь учеников с пятью научными проектами. По итогам конкурса ученик 11 класса Интеллектуальной школы Тараза Арнур Артыкбай получил специальные награды за проект по выявлению злокачественных опухолей с помощью искусственного интеллекта.

Школьник разработал систему автоматического обнаружения рака на основе машинного обучения. Проект направлен на раннюю и более точную диагностику онкологических заболеваний.

За свою работу Арнур Артыкбай получил премию в 400 долларов от фонда MAWHIBA Foundation, а также образовательный грант в Университет нефти и полезных ископаемых имени короля Фахда в Саудовской Аравии.

Regeneron ISEF считается одной из крупнейших мировых площадок для школьных научно-инженерных проектов. Конкурс поддерживают международные организации и крупные технологические компании. Казахстан участвует в нем как национальный партнер с 1999 года.

