#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
Общество

Казахстанского школьника, разработавшего систему выявления рака с помощью ИИ, наградили в США

Арнур Артыкбай, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 14:27 Фото: Министерство просвещения РК
Казахстанский школьник получил международные награды и грант на обучение в Саудовской Аравии за проект по выявлению рака с помощью искусственного интеллекта на всемирной выставке Regeneron ISEF 2026 в США, сообщает Zakon.kz.

В американском Финиксе завершилась всемирная научно-инженерная выставка Regeneron ISEF 2026 – один из самых престижных конкурсов для молодых исследователей. В этом году в нем участвовали около 1700 школьников более чем из 60 стран.

казахстанские школьники, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 14:27

Фото: Министерство просвещения РК

Казахстан представили семь учеников с пятью научными проектами. По итогам конкурса ученик 11 класса Интеллектуальной школы Тараза Арнур Артыкбай получил специальные награды за проект по выявлению злокачественных опухолей с помощью искусственного интеллекта.

Школьник разработал систему автоматического обнаружения рака на основе машинного обучения. Проект направлен на раннюю и более точную диагностику онкологических заболеваний.

За свою работу Арнур Артыкбай получил премию в 400 долларов от фонда MAWHIBA Foundation, а также образовательный грант в Университет нефти и полезных ископаемых имени короля Фахда в Саудовской Аравии.

Regeneron ISEF считается одной из крупнейших мировых площадок для школьных научно-инженерных проектов. Конкурс поддерживают международные организации и крупные технологические компании. Казахстан участвует в нем как национальный партнер с 1999 года.

Ранее Министерство просвещения РК отреагировало на волну возмущения в социальных сетях, связанную с распределением государственных грантов в филиалы Республиканской физико-математической школы (РФМШ).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
профилактика и лечение онкологии
21:10, 18 марта 2026
В России появился ИИ для выявления метастазов рака
школьники, Казахстан, Китай, олимпиада, ИИ, технологии
17:55, 08 августа 2025
Казахстанские школьники вошли в тройку лидеров на Международной олимпиаде по ИИ
Бывший президент США Джо Байден
17:20, 19 мая 2025
Джо Байден сделал заявление после известия о выявленном у него раке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
По о ничьей с Елимаем
15:13, Сегодня
Ивуарийский форвард "Иртыша" поделился эмоциями после дебютного года в КПЛ
Жумаскалиев оценил ничью с &quot;Елимаем&quot;
14:48, Сегодня
Нурбол Жумаскалиев высказался о своём дебюте у руля "Иртыша" в КПЛ
Четвертое место занял Мейрам на ЧА
14:25, Сегодня
Казахстанский штангист стал четвёртым на ЧА по тяжёлой атлетике в Индии
Карпович о ничьей с &quot;Иртышом&quot;
13:47, Сегодня
Андрей Карпович огорчился упущенной победе "Елимая" в матче с "Иртышом" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: