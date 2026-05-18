Алматинцам сообщили хорошие новости о ценах на хлеб, яйца и сахар

В Алматы стабилизировали цену на социальный хлеб до мая 2027 года, сообщает Zakon.kz.

В акимате города 18 мая 2026 года рассказали, что между Социально-предпринимательской корпорацией (СПК) "Алматы" и хлебобулочным комбинатом "Алматынан" заключен договор займа на производство и реализацию социального формового хлеба (кирпич).

"В рамках договора предусмотрена реализация пшеничного хлеба из муки первого сорта общим объемом 3 846 154 булки. Отпускная цена составляет 130 тенге за булку, при этом предельная торговая надбавка не превышает 15%. При этом отдельные торговые сети и магазины могут реализовывать хлеб по отпускной цене без дополнительной наценки. Стабилизация цен на социальный хлеб обеспечена до мая 2027 года. Реализация продукции будет осуществляться в крупных торговых сетях и магазинах у дома", – сообщили в акимате.

Наряду с этим в Алматы принимают меры по стабилизации цен и на другие социально значимые продовольственные товары. Например, действуют меры по сдерживанию цен на куриное мясо, яйца и сахар.

Так, с птицефабрики "Сары-Булак" обеспечена поставка 86,4 млн яиц первой категории по цене не более 59 тенге за штуку. Продукцию можно приобрести в крупных торговых сетях города.

"Дополнительно СПК "Алматы" закупила 4 500 тонн сахара-песка у местных товаропроизводителей. Отечественный сахар реализуется через торговые сети города с торговой надбавкой не более 10%. Отпускная цена СПК "Алматы" составляет 405 тенге за килограмм, а торговая надбавка – не более 10%. Стабилизация цен на сахар будет действовать до ноября текущего года", – добавили в акимате.

В Бюро нацстатистики ранее рассказали о том, какие продукты к середине мая начали дешеветь в Казахстане, а какие продолжили дорожать.