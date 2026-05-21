Общество

Дочь блогера Сауле Базархан просит о помощи

В клинике пластической хирургии умерла блогер Сауле Базархан, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 07:33 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Ночью 20 мая дочь казахстанского блогера и бизнес-леди Сауле Базархан обратилась к общественности, сообщает Zakon.kz.

Со слов девушки из публикации в Threads, клиника пластической хирургии, где скончалась их 53-летняя мама, продолжает предоставлять услуги.

"15 мая 2026 года наша мама, Сауле Ермаханова, скончалась в частной клинике в Алматы. Плановая операция под местной анестезией по липосакции обернулась для нашей семьи трагедией. Час. Полтора. Два. Три. На вопросы не отвечали. Просто молчали. О том, что мамы больше нет, сопровождавшей родственнице сообщили только около 18:00", – поделилась дочь погибшей.

Также, со слов девушки, врачи обещали, что продолжительность операции составит максимум полтора часа. Самое непонятное для семьи сейчас, почему скорая приехала только к 19:00.

"Три часа она была одна там, за закрытой дверью. А мы не знали. И до сих пор у нас остается много вопросов: почему врачи не сообщили о смерти сразу?" – пишет она.

Также семью сейчас интересует, предпринимались ли попытки спасти их маму и почему скорую не вызвали сразу? Девушка просит общественность оказать посильное содействие в поиске справедливости.

"Пока обстоятельства смерти нашей мамы не установлены, клиника продолжает принимать новых пациентов. Мы будем требовать честного расследования и приостановления деятельности клиники до полного установления обстоятельств гибели нашей мамы", – заявила дочь Базархан.

Ранее о смерти Сауле Базархан в своих соцсетях рассказала мама певца Кайрата Нуртаса.

Алия Абди
Алия Абди
