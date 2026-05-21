Смерть Сауле Базархан в клинике прокомментировала полиция Алматы

21 мая 2026 года полиция Алматы прокомментировала смерть известного казахстанского блогера и бизнес-леди Сауле Базархан, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, 53-летняя женщина скончалась 15 мая в одной из частных клиник города.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Другие данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат", – говорится в комментарии.

Накануне, 20 мая, дочь погибшей раскрыла некоторые обстоятельства трагедии, заявив, что клиника все еще оказывает услуги.

Сауле Базархан дружила с мамой Кайрата Нуртаса Гульзирой Айдарбековой, которую повергло в шок произошедшее.