Жители одного из самых молодых районов Алматы дождались хороших новостей

В Наурызбайском районе Алматы завершено строительство нового детского сада, рассчитанного на 240 мест. Эту радостную новость сообщили Zakon.kz в городском управлении строительства.

Известно, что объект расположен западнее реки Карагайлы.

Двухэтажное здание рассчитано на 10 групп. Открытие дошкольного учреждения позволит снизить нагрузку на действующие детские сады района.

"При проектировании особый акцент сделан на безопасность, практичность и создание комфортной среды для детей". Пресс-служба Управления строительства Алматы

В настоящее время, как уточнили специалисты, ведется оформление необходимых документов для передачи объекта в коммунальную собственность города. Уже после завершения процедур детский сад примет первых воспитанников.

Немного ранее сообщалось о другой позитивной новости. Так, с 16 мая 2026 года новая торговая площадка начнет работу в микрорайоне Кулагер Жетысуского района Алматы.