События

Жители Алматы получили новый автобусный маршрут: куда он идет

автобус, новый маршрут, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 11:28 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы начал курсировать новый городской автобусный маршрут №145. Об этом радостном событии Zakon.kz рассказали в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города.

Известно, что ежедневно на линию будут выходить 5 автобусов марки Yutong, вместимость каждого составляет до 60 пассажиров.

Также в ведомстве уточнили, что средний интервал движения составит около 14 минут.

Маршрут №145 соединяет вокзал Алматы-2 с конечной остановкой "Гагарина – Жандосова". Протяженность маршрута – 16,9 км.

Примечательно, что автобусы будут курсировать ежедневно с 06:00 до 22:00.

"По пути следования транспорт будет проходить по ключевым городским магистралям, включая проспекты Райымбек батыра, Абая, Гагарина и улицу Ауэзова".Пресс-служба Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы

Жалобы, нарушения и стресс: работу водителей автобусов назвали одной из самых тяжелых в Алматы

Ранее сообщалось об автобусе №117, который изменит схему движения. Кроме того, в связи с проведением работ по реконструкции кабельных электрических сетей напряжением 6-10 кВ от ТЭЦ-1 в Алмалинском, Ауэзовском и Жетысуском районах Алматы с 21 мая будут временно внесены изменения в схемы движения маршрутов №17 и №123 до завершения работ.

