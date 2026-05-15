Хорошая новость пришла в один из крупных микрорайонов Алматы

С 16 мая 2026 года новая торговая площадка начнет работу в микрорайоне Кулагер Жетысуского района Алматы, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на ярмарках будет представлена продукция производителей и сельхозтоваропроизводителей Алматы, а также районов Алматинской области – Енбекшиказахского, Талгарского, Илийского, Карасайского и Жамбылского.

Кроме того, примут участие производители из Восточно-Казахстанской области. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции.

Стоит уточнить, что ярмарки "выходного дня" проводятся каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 по следующим адресам:

Бостандыкский район – мкр. Казахфильм;

Ауэзовский район – ул. Рыскулбекова, 33/2;

Медеуский район – пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова;

Алмалинский район – ул. Масанчи между улицами Айтеке би и Гоголя;

Жетысуский район – мкр. Кулагер.

Днем ранее мы рассказывали о другой хорошей новости. Так, с 1 по 15 июня 2026 года в Алматы будет открыт прием заявлений и документов на получение льготных жилищных займов для молодежи в рамках программы "Алматы Жастары".