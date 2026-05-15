Хорошая новость пришла в один из крупных микрорайонов Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 16 мая 2026 года новая торговая площадка начнет работу в микрорайоне Кулагер Жетысуского района Алматы, сообщает Zakon.kz.
Известно, что на ярмарках будет представлена продукция производителей и сельхозтоваропроизводителей Алматы, а также районов Алматинской области – Енбекшиказахского, Талгарского, Илийского, Карасайского и Жамбылского.
Кроме того, примут участие производители из Восточно-Казахстанской области. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции.
Стоит уточнить, что ярмарки "выходного дня" проводятся каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 по следующим адресам:
- Бостандыкский район – мкр. Казахфильм;
- Ауэзовский район – ул. Рыскулбекова, 33/2;
- Медеуский район – пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова;
- Алмалинский район – ул. Масанчи между улицами Айтеке би и Гоголя;
- Жетысуский район – мкр. Кулагер.
Материал по теме
В Алматы обновят формат покупки продуктов на ярмарках
Днем ранее мы рассказывали о другой хорошей новости. Так, с 1 по 15 июня 2026 года в Алматы будет открыт прием заявлений и документов на получение льготных жилищных займов для молодежи в рамках программы "Алматы Жастары".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript