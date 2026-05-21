"Гигантские пауэрбанки" для электростанций построят в Казахстане
Так, по данным ведомства, в связи с активным развитием возобновляемых источников энергии в Казахстане реализуются проекты с системами накопления энергии (СНЭ).
Это позволит накапливать электроэнергию, вырабатываемую ветровыми и солнечными станциями, и использовать ее в часы пикового потребления.
Согласно информации специалистов, в сферу "зеленой" энергетики уже привлечены крупные международные инвесторы, которые строят ветропарки мощностью до 1 ГВт каждый.
"При каждом ветропарке также предусматривается строительство систем накопления энергии мощностью 300 МВт. На сегодняшний день совокупный объем реализуемых проектов СНЭ составляет 1,6 ГВт".Пресс-служба МЭ РК
Кроме того, в Казахстане планируется строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), направленных на обеспечение маневренности энергосистемы.
На сегодня прорабатываются два проекта ГАЭС в Алматинской области.
ГАЭС работает как "энергетический аккумулятор": в периоды избытка электроэнергии она закачивает воду в верхнее водохранилище, а в периоды пикового спроса сбрасывает ее вниз через турбины и вырабатывает электричество.
28 апреля 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил о внедрении искусственного интеллекта в энергетике, подчеркнув его экономический эффект и снижение издержек.