"Гигантские пауэрбанки" для электростанций построят в Казахстане

Сегодня, 21 мая 2026 года, на заседании Общественного совета при Министерстве энергетики были рассмотрены вопросы развития рынка систем накопления энергии и перспектив внедрения гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, в связи с активным развитием возобновляемых источников энергии в Казахстане реализуются проекты с системами накопления энергии (СНЭ).

Это позволит накапливать электроэнергию, вырабатываемую ветровыми и солнечными станциями, и использовать ее в часы пикового потребления.

Согласно информации специалистов, в сферу "зеленой" энергетики уже привлечены крупные международные инвесторы, которые строят ветропарки мощностью до 1 ГВт каждый.

"При каждом ветропарке также предусматривается строительство систем накопления энергии мощностью 300 МВт. На сегодняшний день совокупный объем реализуемых проектов СНЭ составляет 1,6 ГВт". Пресс-служба МЭ РК

Кроме того, в Казахстане планируется строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), направленных на обеспечение маневренности энергосистемы.

На сегодня прорабатываются два проекта ГАЭС в Алматинской области.

ГАЭС работает как "энергетический аккумулятор": в периоды избытка электроэнергии она закачивает воду в верхнее водохранилище, а в периоды пикового спроса сбрасывает ее вниз через турбины и вырабатывает электричество.

