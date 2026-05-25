Более 400 директоров школ не хватает Казахстану
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева в своем ответе на депутатский запрос озвучила статистические данные касательно кадрового дефицита директоров школ, передает корреспондент Zakon.kz.
Министр заверила, что за последние 3 года наблюдается поэтапное сокращение дефицита вакансий директоров школ: в 2025 году – 830 единиц, в 2024 году – 935 единиц.
"На сегодняшний день в государственных школах имеется 438 вакантных должностей директоров", – говорится в ответе.
Большая часть дефицита приходится на сельские школы – 385, и только 53 вакансии в городских школах.
"Вопросы назначения директоров школ и их отбора рассмотрены на выездных совещаниях в регионах, где Министерству просвещения поручено пересмотреть квалификационные требования и сроки ротации для директоров малокомплектных школ", – добавила Балаева.
