Военная техника в небе, перекрытие дорог в Астане: важное предупреждение Службы госохраны

25-29 мая 2026 года на улицах в небе Астаны будет появляться военная техника, движение по некоторым улицам ограничат, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в Службе государственной охраны (СГО).

"Уважаемые жители и гости города Астаны! В рамках государственного визита в Казахстан президента Российской Федерации и заседания Высшего Евразийского экономического совета и подготовки к ним 25-29 мая 2026 г. на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации и техники.

Кроме того, в эти дни запланированы полеты авиации Министерства обороны над Астаной.

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.

Полиция Астаны в преддверии важного политического события перешла на усиленный вариант несения службы.