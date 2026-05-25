В аэропорту Алматы изменили схему въезда: водителям дали новые правила

В Алматы из-за реконструкции основной въездной группы со стороны улицы Майлина схема въезда на территорию аэропорта временно изменена, сообщает Zakon.kz.

Теперь, согласно новым правилам, въезд на территорию аэропорта осуществляется по улице Ахметова через три въезда, расположенные напротив гостиницы "Аксунқар".

"Выезд с территории аэропорта, как и прежде, осуществляется на улицу Майлина". Пресс-служба аэропорта Алматы

Пассажиров и гостей аэропорта просят заранее планировать свое время прибытия, так как в часы пик возможно образование заторов.

Если у кого-то возникнут дополнительные вопросы или затруднения при въезде на территорию аэропорта, можно обратиться по контактному номеру +7 777 009 90 68.

Также помощь можно получить у сотрудников в специальной форме, находящихся на территории аэропорта.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы пьяный иностранец устpоил дебош и разбил стеклянную витрину прямо у справочного бюро. Мужчина должен был вылететь рейсом во Франкфурт, однако вместо Европы отправился в отделение полиции.