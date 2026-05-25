В аэропорту Алматы изменили схему въезда: водителям дали новые правила
Теперь, согласно новым правилам, въезд на территорию аэропорта осуществляется по улице Ахметова через три въезда, расположенные напротив гостиницы "Аксунқар".
"Выезд с территории аэропорта, как и прежде, осуществляется на улицу Майлина".Пресс-служба аэропорта Алматы
Пассажиров и гостей аэропорта просят заранее планировать свое время прибытия, так как в часы пик возможно образование заторов.
Если у кого-то возникнут дополнительные вопросы или затруднения при въезде на территорию аэропорта, можно обратиться по контактному номеру +7 777 009 90 68.
Также помощь можно получить у сотрудников в специальной форме, находящихся на территории аэропорта.
