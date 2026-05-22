В Актау стало известно о смерти депутата после пластической операции

В Актау скончался депутат Мангистауского областного маслихата Ербол Айтуов после обращения в клинику пластической хирургии, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 49-летний госслужащий обратился в клинику для проведения липосакции подбородка.

Процедура была назначена на 4 апреля 2026 года. Однако во время введения наркоза состояние пациента резко ухудшилось.

Супруга погибшего рассказала изданию "Криминальный Казахстан", что из-за неправильной интубации у мужчины резко поднялись давление и уровень сахара в крови, что привело к ишемическому инсульту и коме. Спустя месяц он скончался.

Также родственники утверждают, что медучреждение несвоевременно оказало помощь и скрывало реальное состояние пациента.

В ходе внеплановой проверки Минздрава в клинике были выявлены ряд нарушений. Установлено, что операционный блок не был укомплектован в полном объеме, часть медицинского оборудования эксплуатировалась с истекшим сроком службы, а необходимые средства для оказания экстренной помощи при анафилактическом шоке отсутствовали.

Кроме того, у медучреждения не оказалось лицензии на анестезиологию и реанимацию для взрослых. Дополнительно выяснилось, что пациента допустили к операции, несмотря на противопоказания и отсутствие полного пакета анализов.

Теперь материалы проверки направлены в прокуратуру.

Ербол Айтуов был депутатом Мангистауского областного маслихата. С 2023 года он также возглавлял комитет обрабатывающей промышленности и базовых отраслей Палаты предпринимателей Мангистауской области.

В Алматы произошла аналогичная трагедия. 15 мая 2026 года 53-летняя бизнес-леди Сауле Базархан умерла в частной клинике. 20 мая дочь Сауле Базархан раскрыла некоторые обстоятельства трагедии, заявив, что клиника все еще оказывает услуги. 21 мая в полиции Алматы сообщили, что по факту смерти Сауле Базархан возбуждено уголовное дело.