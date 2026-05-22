#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
471.45
547.21
6.63
Происшествия

В Актау стало известно о смерти депутата после пластической операции

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 17:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Актау скончался депутат Мангистауского областного маслихата Ербол Айтуов после обращения в клинику пластической хирургии, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 49-летний госслужащий обратился в клинику для проведения липосакции подбородка.

Процедура была назначена на 4 апреля 2026 года. Однако во время введения наркоза состояние пациента резко ухудшилось.

Супруга погибшего рассказала изданию "Криминальный Казахстан", что из-за неправильной интубации у мужчины резко поднялись давление и уровень сахара в крови, что привело к ишемическому инсульту и коме. Спустя месяц он скончался.

Также родственники утверждают, что медучреждение несвоевременно оказало помощь и скрывало реальное состояние пациента.

В ходе внеплановой проверки Минздрава в клинике были выявлены ряд нарушений. Установлено, что операционный блок не был укомплектован в полном объеме, часть медицинского оборудования эксплуатировалась с истекшим сроком службы, а необходимые средства для оказания экстренной помощи при анафилактическом шоке отсутствовали.

Кроме того, у медучреждения не оказалось лицензии на анестезиологию и реанимацию для взрослых. Дополнительно выяснилось, что пациента допустили к операции, несмотря на противопоказания и отсутствие полного пакета анализов.

Теперь материалы проверки направлены в прокуратуру.

Ербол Айтуов был депутатом Мангистауского областного маслихата. С 2023 года он также возглавлял комитет обрабатывающей промышленности и базовых отраслей Палаты предпринимателей Мангистауской области.

В Алматы произошла аналогичная трагедия. 15 мая 2026 года 53-летняя бизнес-леди Сауле Базархан умерла в частной клинике. 20 мая дочь Сауле Базархан раскрыла некоторые обстоятельства трагедии, заявив, что клиника все еще оказывает услуги. 21 мая в полиции Алматы сообщили, что по факту смерти Сауле Базархан возбуждено уголовное дело.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Пластическая хирургия
07:55, 17 января 2025
Документы пластических хирургов взяли под контроль в Азербайджане
Врач рассказал о пластических операциях Ксении Бородиной и их стоимости
20:40, 11 октября 2024
Врач рассказал о пластических операциях Ксении Бородиной и их стоимости
Юлия Высоцкая, актеры, пластика, операции
18:40, 16 октября 2025
52-летняя Юлия Высоцкая объяснила, почему никогда не расскажет о пластических операциях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Бивол
17:50, Сегодня
Без Бенавидеса: Бивол может подраться с чемпионом мира Смитом после боя в России
КФФ вынесла наказания: штрафы клубам КПЛ и дисквалификация тренера &quot;Жетысу&quot;
17:46, Сегодня
КФФ вынесла наказания: штрафы клубам КПЛ и дисквалификация тренера "Жетысу"
WADA
17:30, Сегодня
Конгресс WADA планируется провести в столице Казахстана в 2027 году
&quot;Окжетпес&quot; добыл важные три очка в матче против &quot;Алтая&quot; в КПЛ
16:53, Сегодня
"Окжетпес" добыл важные три очка в матче против "Алтая" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: