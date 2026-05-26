Общество

В каком ключе нужно воспитывать детей, рассказал Бектенов

Фото: pexels
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 26 мая 2026 года рассказал, что нужно делать госорганам, чтобы повысить безопасность детей в летний период, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов поручил акиматам регионов, министерствам просвещения и здравоохранения до конца текущей недели обеспечить полную готовность детских центров отдыха и оздоровления. По его словам, все объекты должны соответствовать требованиям санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности.

"На постоянном контроле необходимо держать качество питания, состояние инженерной инфраструктуры, медицинское сопровождение и кадровое обеспечение... Поручаю министерствам просвещения, культуры и информации, туризма и спорта оперативно разработать Дорожную карту по всестороннему формированию у детей поведенческой культуры. В ней должны быть учтены принципы здорового образа жизни и занятия спортом, уважения к традиционным ценностям и культуре, правильного питания, безопасного поведения в быту и общественных местах, личной гигиены. Особое внимание требуется уделить профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, активно противодействовать проявлениям бескультурья и вандализма", – отметил он.

Премьер-министр также указал на то, что в каникулярный период особенно возрастает риск вовлечения молодежи в противоправную деятельность.

"Необходимо обеспечить неотвратимость наказания для тех, кто вовлекает несовершеннолетних в преступные сети. Без промедления реагировать на любые сигналы общественности и в соцсетях. Отдельного внимания требует цифровая безопасность детей. Министерствам просвещения, внутренних дел и информации необходимо усилить профилактическую работу по защите детей от интернет-мошенничества, буллинга, противоправного контента и иных деструктивных воздействий", – добавил он.

Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами до 1 июня поручено провести проверки водоемов, пляжей, бассейнов и туристических зон, обеспечить наличие спасательного оборудования и организовать обучение персонала навыкам оказания первой помощи и спасения детей. Указал он и на необходимость усилить профилактику детского травматизма на дорогах.

Ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала, как будет организован летний отдых детей.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
