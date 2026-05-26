Рабочее взаимодействие на высшем уровне – эксперт о визите Путина в Казахстан

Предстоящий государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан проходит на фоне масштабных внутренних трансформаций в обеих странах и тектонических сдвигов в глобальной политике.

В повестке переговоров на высшем уровне – не только двусторонние отношения, но и стратегические вопросы ЕАЭС и ШОС. Накануне встречи двух президентов Zakon.kz побеседовал с директором Сибирского общества международных исследований, заведующим центра "Россия – Центральная Азия" НГУЭУ Денисом Борисовым.

– Денис Алексеевич, визит Владимира Путина носит статус государственного – это высший уровень в дипломатическом протоколе. Насколько эта встреча связана с внутренними процессами в Казахстане, где продолжается перестройка политической системы?

– Я бы не стал рассматривать этот визит исключительно сквозь призму внутренних реформ. Это прежде всего рабочее взаимодействие на высшем уровне, которое происходит на фоне трансформаций, проводимых президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Любые крупные реформы требуют внешнего контура стабильности. Казахстан перестраивает внутреннюю архитектуру, и это актуализирует необходимость сохранения предсказуемых отношений с ключевыми партнерами. Россия остается главным экономическим, инфраструктурным и во многом институциональным партнером страны. Визит важен как подтверждение: внутренняя трансформация Астаны не отменяет стратегического характера отношений с Москвой. Для бизнеса, регионов и бюрократии это серьезный сигнал: курс на сближение и адаптацию связей под новые условия сохраняется. Российская логика здесь исходит из признания суверенности партнеров – изменения в нашей политике не нацелены на снижение качества диалога, а напротив, могут придать ему дополнительный динамизм.

– Вы представляете Сибирское экспертное сообщество. Россия и Казахстан имеют самую длинную сухопутную границу в мире. Стоит ли ждать новых инициатив именно в межрегиональном сотрудничестве?

– Безусловно. Огромная часть реального взаимодействия проходит "ниже" уровня президентов – через регионы, приграничье, аграрный сектор и логистику. Для Сибири и северных областей Казахстана граница – это колоссальный инфраструктурный ресурс.

Здесь можно развивать полноценный производственно-логистический пояс: склады, переработку, сервисные мощности. В условиях разворота российской экономики на восток именно Казахстан становится одним из главных партнеров для регионов Сибирского федерального округа. Приграничье перестает быть просто зоной обмена товарами; оно становится пространством новой промышленной кооперации с общей индустриальной базой.

– Визит совпадает с заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Удастся ли лидерам в этот раз снять хронические барьеры внутри союза?

– Не думаю, что один саммит способен снять все проблемы, копившиеся годами, – от таможенных процедур до ветеринарных ограничений. Но важно не драматизировать само наличие барьеров. Интеграция и существует для того, чтобы эти разрывы фиксировать и постепенно снимать.

Другого сопоставимого механизма на этом пространстве просто нет. Если убрать ЕАЭС, исчезнут не проблемы, а площадка для их решения. Чем сильнее внешнее давление на наши страны, тем выше потребность в реально работающей безбарьерной среде. Сейчас ЕАЭС нужен не новый большой лозунг, а нормальная "административная инженерия" в логистике, цифровизации и техническом регулировании.

– Казахстан продолжает придерживаться многовекторной политики. Не создает ли это напряженности в диалоге с Москвой?

– Многовекторность Казахстана – это не признак дистанцирования, а нормальная логика государства, расположенного между Россией, Китаем, Западом и исламским миром. Сама идея не противоречит российскому видению. Россия сама проводит самостоятельный многовекторный курс, выступая за многополярный мир.

Важно, что многовекторность не обнуляет прежние связи. Чем более устойчивым и предсказуемым будет Казахстан, тем более надежным партнером он будет для Москвы. Смысл российской линии – не требовать отказа от маневра, а делать российско-казахстанскую связку настолько содержательной, чтобы она органично занимала ключевое место в политике Астаны.

Также добавлю, что нам сейчас не хватает площадок для честного экспертного диалога. Официальных контактов много, но чувствительные темы часто обсуждаются либо слишком формально, либо в режиме медийного раздражения. Экспертная дипломатия нужна как механизм раннего предупреждения. Настоящее союзничество проверяется способностью обсуждать острые вопросы спокойно и профессионально. Нам нужно пространство, где можно говорить не только о дружбе, но и о проблемах, превращая общую связанность в конкретные проекты развития.

Ранее стало известно, что 27-29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин.