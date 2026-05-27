Перепуганных баранов в багажнике легковушки перевозил незадачливый скотокрад
На автодороге Майкапшагай – Зайсан в багажнике автомобиля Mitsubishi Galant полицейские Восточно-Казахстанской области обнаружили четырех перепуганных баранов, сообщает Zakon.kz.
Сопроводительных документов к ним не было, передает "КТК". Выяснилось, что животных водитель попросту украл у другого местного жителя.
"Теперь ему грозит штраф около 13 млн тенге, или даже колония сроком до пяти лет", – говорится в сюжете.
Со слов официального представителя ДП Восточно-Казахстанской области Карлыгаш Жусуповой, по данному факту начато досудебное расследование. Похищенный скот изъят и возвращен законному владельцу.
А в Астане, будучи в гостях, мужчина вынес из квартиры своей знакомой золотые украшения на миллион тенге.
