Выпускник-вундеркинд из Павлодара сотворил на ЕНТ то, во что никто не верил

Выпускник павлодарской школы №7 Асет Альтаир набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ-2026. Абсолютный результат он показал уже на первой попытке, став одним из лучших выпускников страны, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Ирбис ТВ", Асет Альтаир не раз показывал хорошие результаты и в других конкурсах. Он побеждал на олимпиаде "Алтын түлек", становился призером республиканской олимпиады по математике, а также выигрывал "Абай оқулары".

"Высокий уровень подготовки Альтаир подтверждал на протяжении всего учебного года. Если в январе на пробном тестировании он набрал 123 балла, то уже в марте улучшил результат до 131 балла. А на главном экзамене смог показать абсолютный максимум, доказав, что целеустремленность и дисциплина приводят к большим победам", – сообщили в Управлении образования Павлодарской области.

Учителя говорят, что выпускник всегда был трудолюбивым и целеустремленным. Его успех уже называют гордостью не только школы, но и всей Павлодарской области.

В Казахстане основное ЕНТ стартовало 10 мая 2026 года.