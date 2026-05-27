Град, дожди и грозы: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 28 мая 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Актюбинской области ночью на севере и востоке ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на западе, севере и юге области дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, ночью на юге и востоке, днем на большей части области порывы 15-20 м/с, на юге временами 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке – чрезвычайная. В Актобе ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге и востоке временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, в центре и на северо-востоке – чрезвычайная. В Атырау временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью и утром на юге, востоке и в центре ожидаются дождь, гроза, шквал. На севере и в центре области пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, на севере, юге и в центре порывы 15-20 м/с. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и севере – чрезвычайная. В Кызылорде ночью дождь, гроза, шквал. Ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ночью на юге и в горных районах ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на юге и в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15 м/с. В Конаеве дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. В горных районах Иле Алатау дождь, временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юго-западе ожидаются дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на севере и востоке град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. На западе, севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью на западе и юге ожидаются дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на западе, юге и севере град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, на западе и юге временами 23-28 м/с. На северо-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере ожидаются дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на севере и востоке сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью на востоке и в центре ожидаются дождь, гроза. Днем дождь, гроза, град, шквал, на юге сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере и юго-западе порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере и в центре временами 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная. В Семее днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью на севере, западе, юге и в горных районах ожидаются дождь, гроза. В горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Днем дождь, гроза, в горных районах сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В области Жетысу на юге, востоке, в центре и горных районах ожидаются дождь, гроза. Днем на востоке и в горных районах временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный, на севере, востоке, в центре и горных районах порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная. В Талдыкоргане днем дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на западе и севере временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, на юге и востоке временами 23-28 м/с. На северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью и утром на западе, севере, в горных и предгорных районах ожидаются дождь, гроза, шквал. На севере сильный дождь, град. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ночью и утром дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области на севере и востоке ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. На севере и в центре пыльная буря. Ветер юго-западный, на западе, севере и в центре порывы 15-20 м/с. На севере, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная. В Актау ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе ожидаются дождь, гроза. Днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на юге и востоке временами 23-28 м/с. На западе и северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, ночью на западе, днем на севере и востоке сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе и юге порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с, на западе, юге и востоке временами 23-28 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке – чрезвычайная. В Кокшетау временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Астане ожидаются дождь, гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

