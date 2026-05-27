#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
477.48
555.83
6.65
Общество

Град, дожди и грозы: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 17:25 Фото: unsplash
В ряде регионов Казахстана на 28 мая 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Актюбинской области ночью на севере и востоке ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на западе, севере и юге области дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, ночью на юге и востоке, днем на большей части области порывы 15-20 м/с, на юге временами 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке – чрезвычайная. В Актобе ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге и востоке временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, в центре и на северо-востоке – чрезвычайная. В Атырау временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью и утром на юге, востоке и в центре ожидаются дождь, гроза, шквал. На севере и в центре области пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, на севере, юге и в центре порывы 15-20 м/с. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и севере – чрезвычайная. В Кызылорде ночью дождь, гроза, шквал. Ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ночью на юге и в горных районах ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на юге и в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15 м/с. В Конаеве дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. В горных районах Иле Алатау дождь, временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юго-западе ожидаются дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на севере и востоке град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. На западе, севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью на западе и юге ожидаются дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на западе, юге и севере град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, на западе и юге временами 23-28 м/с. На северо-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный  порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере ожидаются дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на севере и востоке сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью на востоке и в центре ожидаются дождь, гроза. Днем дождь, гроза, град, шквал, на юге сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере и юго-западе порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере и в центре временами 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная. В Семее днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью на севере, западе, юге и в горных районах ожидаются дождь, гроза. В горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Днем дождь, гроза, в горных районах сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В области Жетысу на юге, востоке, в центре и горных районах ожидаются дождь, гроза. Днем на востоке и в горных районах временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный, на севере, востоке, в центре и горных районах порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная. В Талдыкоргане днем дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на западе и севере временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, на юге и востоке временами 23-28 м/с. На северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью и утром на западе, севере, в горных и предгорных районах ожидаются дождь, гроза, шквал. На севере сильный дождь, град. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ночью и утром дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области на севере и востоке ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. На севере и в центре пыльная буря. Ветер юго-западный, на западе, севере и в центре порывы 15-20 м/с. На севере, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная. В Актау ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе ожидаются дождь, гроза. Днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на юге и востоке временами 23-28 м/с. На западе и северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, ночью на западе, днем на севере и востоке сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе и юге порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с, на западе, юге и востоке временами 23-28 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке – чрезвычайная. В Кокшетау временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Астане ожидаются дождь, гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее казахстанцев предупредили о ситуации с воздухом по всей стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
прогноз погоды
17:56, Сегодня
Какую погоду ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента до конца мая
Заморозки, гроза и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
20:43, 21 мая 2026
Снег, град и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Заморозки, гроза и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
20:49, 25 мая 2026
Заморозки, грозы и дожди: штормовое предупреждение объявили по Казахстану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Денис Евсеев и Раду Албот
18:43, Сегодня
Денис Евсеев не смог выйти в четвертьфинал парного турнира в Кишинёве
Александр Недовесов и Андрей Голубев
18:15, Сегодня
Ветераны казахстанского тенниса Голубев и Недовесов дали бой чемпионам "Ролан Гаррос", но проиграли
&quot;Тараз&quot; совершил камбэк в матче против &quot;Тобыла 2&quot; в Первой лиге
18:02, Сегодня
"Тараз" совершил камбэк в матче против "Тобыла 2" в Первой лиге
&quot;Алтай&quot; отбирает важные очки у &quot;Астаны&quot; в КПЛ
17:53, Сегодня
"Алтай" лишил "Астану" победы в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: