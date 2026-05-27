Какую погоду ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента до конца мая

В РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в последние дни мая. По данным синоптиков, по стране сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, местами град и шквалы.

"Синоптическую ситуацию будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Сильные дожди прогнозируются на западе и северо-западе страны, а 28-29 мая осадки накроют север, восток, центр, юг и юго-восток Казахстана", – говорится в прогнозе.

Жителям Астаны 28 мая стоит готовиться к дождливой и ветреной погоде. В столице ожидаются гроза, порывистый ветер, а днем возможен град. Температура воздуха ночью составит +15+17°С, днем +19+21°С.

В Алматы синоптики также прогнозируют дожди и грозы. Погода будет переменчивой, временами усилится ветер. Ночью воздух прогреется до +14+16°С, днем – до +23+25°С.

В Шымкенте ожидается более теплая погода, однако без осадков также не обойдется. Ночью и утром прогнозируются дождь, гроза и шквалистый ветер. Температура воздуха ночью составит +15+17°С, днем +25+27°С.

При этом синоптики отмечают, что к концу мая на юге и юго-востоке страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха – местами до +38 градусов.

Ранее представители Гидрометцентра рассказали, ка изменится погода в ближайшие сутки. С 28 мая 2026 года погоду в стране будет определять ложбина активного северо-западного циклона и атмосферные фронты.

Также синоптики распространили штормовое предупреждение для казахстанцев.