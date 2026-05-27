#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
477.48
555.83
6.65
События

Какую погоду ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента до конца мая

прогноз погоды , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 17:56 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили подробный прогноз погоды на 14-16 марта 2026 года по трем крупнейшим городам страны. Если в Астану и Алматы лето пробирается медленно, то в Шымкенте оно разыгралось по-настоящему: воздух прогреется до +25+27°C, сообщает Zakon.kz.

В РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в последние дни мая. По данным синоптиков, по стране сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, местами град и шквалы.

"Синоптическую ситуацию будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Сильные дожди прогнозируются на западе и северо-западе страны, а 28-29 мая осадки накроют север, восток, центр, юг и юго-восток Казахстана", – говорится в прогнозе.

Жителям Астаны 28 мая стоит готовиться к дождливой и ветреной погоде. В столице ожидаются гроза, порывистый ветер, а днем возможен град. Температура воздуха ночью составит +15+17°С, днем +19+21°С.

В Алматы синоптики также прогнозируют дожди и грозы. Погода будет переменчивой, временами усилится ветер. Ночью воздух прогреется до +14+16°С, днем – до +23+25°С.

В Шымкенте ожидается более теплая погода, однако без осадков также не обойдется. Ночью и утром прогнозируются дождь, гроза и шквалистый ветер. Температура воздуха ночью составит +15+17°С, днем +25+27°С.

При этом синоптики отмечают, что к концу мая на юге и юго-востоке страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха – местами до +38 градусов.

Ранее представители Гидрометцентра рассказали, ка изменится погода в ближайшие сутки. С 28 мая 2026 года погоду в стране будет определять ложбина активного северо-западного циклона и атмосферные фронты.

Также синоптики распространили штормовое предупреждение для казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
солнце и снег, погода
14:36, 13 марта 2026
До +15°C в Шымкенте: прогноз погоды на 14-16 марта по крупнейшим городам Казахстана
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы
15:37, 13 января 2025
От -15℃ до +12℃: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
Алматы, вид на город Алматы, осень, горы
15:20, 12 сентября 2024
Порадует ли погода жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Денис Евсеев и Раду Албот
18:43, Сегодня
Денис Евсеев не смог выйти в четвертьфинал парного турнира в Кишинёве
Александр Недовесов и Андрей Голубев
18:15, Сегодня
Ветераны казахстанского тенниса Голубев и Недовесов дали бой чемпионам "Ролан Гаррос", но проиграли
&quot;Тараз&quot; совершил камбэк в матче против &quot;Тобыла 2&quot; в Первой лиге
18:02, Сегодня
"Тараз" совершил камбэк в матче против "Тобыла 2" в Первой лиге
&quot;Алтай&quot; отбирает важные очки у &quot;Астаны&quot; в КПЛ
17:53, Сегодня
"Алтай" лишил "Астану" победы в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: