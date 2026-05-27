Общество

Программу по дзюдо внедрят в систему высшего образования Казахстана

Новости Zakon.kz от 27.05.2026 20:50
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и президент Международной федерации дзюдо IJF Мариус Визер подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает Zakon.kz.

В его рамках планируется поэтапное внедрение программ по дзюдо в образовательный процесс вузов и колледжей, проведение соревнований, создание студенческих лиг и развитие спортивной инфраструктуры.

Оператором программы определен фонд Jenys International Sports Foundation, который будет осуществлять финансирование и координацию реализации проекта.

Особое внимание будет уделено укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, обеспечению спортивным инвентарем, татами и экипировкой для занятий дзюдо.

Ранее мы сообщали о том, что олимпийский чемпион Елдос Сметов возвращается на татами спустя два года.

Аксинья Титова
