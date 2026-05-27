Прогноз погоды по Казахстану на 28-30 мая 2026 года

В последние дни мая по всему Казахстану ожидается неустойчивый характер погоды, на большей части РК с северо-западным циклоном и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет", по стране прогнозируются дожди с грозами, весь период на западе, северо-западе, 28 мая на юге, юго-востоке, в центре.

28-29 мая на севере, востоке страны пройдут сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер. По республике ожидаются усиление ветра.

Температурный фон днем на западе понижение до 15-25 тепла, в начале периода понижение на северо-западе, севере, в центре до 17-25 тепла, в конце повышение до 20-33 тепла.

На востоке колебание от 15-25 до 20-30 тепла. На юге, юго-востоке в начале периода понижение до 20-28 тепла, в конце повышение до 27-38 тепла.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана на 28 мая 2026 года объявили штормовое предупреждение.