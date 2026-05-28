Первоклассник из Актюбинской области выпил бензин в школьном подвале

В гимназии им. Исатая Тайманова Кобдинского района первоклассник во время большой перемены спустился в подвал школы и выпил бензин из баклажки, сообщает Zakon.kz.

Учительница обратила внимание на то, что от ребенка пахнет бензином, и на ее расспросы мальчик рассказал, как все было. Об этом передает издание "Диапазон".

Ребенок досидел до конца занятий, а когда пришел домой, у него началась рвота. Мама повела сына в больницу, где ему промыли желудок, после чего направили в областную детскую клиническую больницу. Там он прошел курс лечения и уже выписался.

В управлении образования подтвердили, что семилетнего ребенка из Кобдинского района действительно госпитализировали после случайного употребления жидкости с запахом бензина. После лечения и наблюдения в областной детской больнице его состояние стабилизировалось. Угрозы жизни нет, мальчика выписали домой.

"В управлении образования создали специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств случившегося", – говорится в публикации.

