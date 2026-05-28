У Минпросвещения появятся новые полномочия по развитию технического образования

Депутаты Мажилиса 28 мая 2026 года в первом чтении одобрили поправки по вопросам совершенствования системы технического и профессионального образования, миграции населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Целью законопроекта является формирование конкурентноспособной системы технического и профессионального образования, а также совершенствование миграционной политики.

"Законопроект предусматривает поправки в части совершенствования системы технического и профессионального образования, в части миграции населения и в части профессиональных квалификаций", – говорится в заключении к законопроекту.

В части совершенствования системы ТиПО это:

признание сертификатов профессиональной квалификации для заключения трудового договора;

наделение Министерства просвещения компетенцией по разработке и утверждению общеобязательных модулей для организаций ТиПО;

участие работодателей в разработке образовательных программ ТиПО.

В части миграции населения:

определение порядка переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы;

оказание содействия добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы;

усиление контроля за трудовое посредничество.

В части профессиональных квалификаций это – включение в состав участников Национальной системы квалификаций местных исполнительных органов и замена в нем органов аккредитации на представителей работников.

