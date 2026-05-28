Общество

Мажилис одобрил поправки по развитию рынка телекоммуникаций и дата-центров

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса 28 мая 2026 года во втором чтении одобрили проект закона по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к законопроекту указано, что предлагается внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов, в том числе в 2 кодекса и 13 законов РК. Данный законопроект одобрен в первом чтении 21 мая 2026 года.

В ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:

  • внедрение института промышленных кластеров, подлежащих государственной поддержке;
  • расширение перечня приоритетных направлений по производству товаров с высокой добавленной стоимостью для повышения эффективности;
  • регулирование деятельности по сбору, хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов;
  • приведение отдельных положений закона в соответствие с международными стандартами и требованиями;
  • упорядочение правового регулирования отраслей путем закрепления их базовых основ, целей и принципов.

Также заголовок законопроекта приведен в соответствие с пунктом 5 статьи 26 закона РК "О правовых актах". Кроме того, внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Казахстана и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта. Итоговая сравнительная таблица состоит из 237 позиций.

Ранее депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект по вопросам цифровизации, защиты персональных данных и регулирования транспорта.

