В КНБ прокомментировали случаи падения дронов на западе Казахстана

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Ерлан Алдажуманов 28 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал случаи падения дронов на западе Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у него, почему дронам удалось беспрепятственно пересечь границу Казахстана.

"Пограничные отряды, которые несут службу на земле, не видят дроны, которые летят на большой высоте. В соответствии с законом "О государственной границе" охрана границ в воздухе – это задача Военно-воздушных сил", – сказал Алдажуманов.

Что касается тех дронов, которые пограничникам удается увидеть, по словам Алдажуманова, информация о них передается в соответствующие органы.

Ранее в Минобороны рассказали о ходе расследования по упавшим в Казахстане дронам.