Общество

Водителей предупредили о перекрытии одной из улиц в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на участке ул. Даулеткерея временно ограничат движение транспорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 мая 2026 года, водителей предупредили в пресс-службе акимата южной столицы:

"В Наурызбайском районе с 06:00 30 мая до 06:00 1 июня будет частично перекрыто движение транспорта на ул. Даулеткерея – от ул. Жандосова до ул. Абдильдина. Это связано с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия".
схема временного ограничения движения транспорта по ул. Даулеткерея в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 14:29

Фото: 2ГИС

Отмечается, что работы проводятся в рамках реализации проекта "Строительство канализационного западного коллектора в городе Алматы" по заказу управления энергетики и водоснабжения города.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения.

Проект, как пояснили власти мегаполиса, имеет стратегическое значение для города и предусматривает строительство канализационного коллектора общей протяженностью 35 км – от ул. Жандосова до городских очистных сооружений.

"Реализация проекта позволит обеспечить порядка 200 тыс. жителей централизованным водоотведением, повысить надежность инженерных сетей, улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию и создать условия для дальнейшего развития районов города", – заверили в пресс-службе акимата Алматы.

28 мая 2026 года стало известно, что в Алматы перекроют улицу и изменят три автобусных маршрута.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
