Акмолинская школьница осталась без еды из-за абсурдной ошибки

В Егиндыкольском районе Акмолинской области прокуроры защитили права школьницы, оставшейся без обедов из-за ошибки частного судебного исполнителя (ЧСИ). Из-за чрезмерного рвения ликвидатора долгов ребенок несколько дней не мог купить еду в столовой, передает Zakon.kz.

Как рассказали в надзорном органе, вся история завертелась после того, как на личный прием к прокурору района Азамату Аяганову пришла доведенная до отчаяния сельчанка.

Женщина пожаловалась, что ЧСИ в рамках исполнительного производства заблокировал все ее банковские счета.

Однако детальная проверка прокуроров вскрыла вопиющий факт.

"Установлено, что в результате принятых ограничительных мер, также был заблокирован банковский счет ее несовершеннолетней дочери, тем самым лишив ребенка возможности оплачивать за питание в школьной столовой". Прокуратура Акмолинской области

Прокурор района принял оперативные меры надзора, после чего ЧСИ поспешно снял все блокировки со счета школьницы. Права несовершеннолетней были полностью восстановлены.

Ранее сообщалось, что семейным скандалом и уголовным делом закончилось чрезмерное доверие жителя Акмолинской области к родственнику. Пасынок тайно оформил четыре кредита на своего отчима.