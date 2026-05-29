Общество

Смертельный недуг пошел на спад: Минздрав РК раскрыл неожиданные данные

Минздрав , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 19:56 Фото: Министерство здравоохранения РК
В Казахстане по итогам I квартала 2026 года отмечена положительная динамика по основным эпидемиологическим показателям сахарного диабета. Об этом на заседании коллегии Министерства здравоохранения сообщил первый вице-министр ведомства Тимур Султангазиев, передает Zakon.kz.

Так, по данным властей, в стране снизился уровень общей заболеваемости сахарным диабетом как I, так и II типа. В текущем году показатель составил 308,7 случая на 100 тысяч населения, тогда как за аналогичный период 2025 года он достигал 313,5.

"В регионах открываются центры компетенций, которые занимаются диагностикой, лечением и профилактикой эндокринных заболеваний. Параллельно расширяется коечный фонд профильных отделений, внедряются школы диабета и специализированные кабинеты. Это позволяет повысить доступность и качество медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями", – отметил Тимур Султангазиев.

Особое внимание уделяется профилактике: в I квартале 2026 года доля профилактических визитов в поликлиники (ПМСП) выросла до 33,4%. Из-за внедрения новых методов диагностики охват динамическим наблюдением пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями увеличился почти в три раза – с 12% до 34%.

Вместе с тем в ряде регионов остаются проблемы с очередями на госпитализацию и охватом медосмотрами. По итогам заседания министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила регионам ввести ежемесячный мониторинг показателей ПМСП и усилить контроль качества медпомощи.

Ранее сообщалось, что в Казахстане некоторые лекарственные препараты будут регистрировать всего за 15 дней – речь о жизненно важных лекарствах.

