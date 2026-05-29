Братья-тройняшки из Астаны подали документы в первый класс

Для зачисления в 1-й класс столичной школы-лицея №37 имени Сырбая Мауленова документы подали братья-тройняшки Күнтуған, Айтуған и Нұртуған Бақыт, сообщает Zakon.kz.

Еще 27 мая все организации образования Астаны начали прием документов для поступления в первый класс. Поэтому одновременное поступление в школу сразу троих детей из одной семьи стало особенным и радостным событием как для родителей, так и для учебного заведения.

По данным официального сайта акимата Астаны, ребята будут обучаться на казахском языке.

"Пусть путь наших малышей будет счастливым, а на дороге знаний они достигают высоких вершин. Мы хотим, чтобы они выросли воспитанными, образованными гражданами, любящими свою страну", – сказали родители тройняшек-первоклассников.

