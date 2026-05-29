Амурские тигрята появились в зоопарке Караганды

У пары амурских тигров Мии и Батыра в карагандинском зоопарке родились два тигренка, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что они появились на свет еще 30 апреля, но в зоопарке решили официально объявить о пополнении 29 мая. Со слов специалистов, это обычная практика, когда новорожденным животным необходимо пройти период адаптации и окрепнуть.

В зоопарке отмечают, что малыши были недоношенными, поэтому первые недели за их состоянием особенно внимательно следили сотрудники и ветеринары. Сейчас тигрята заметно подросли и окрепли. Их вес уже превышает два кг. Они хоть и позволяют сотрудникам брать себя на руки и гладить, но все же большую часть времени предпочитают проводить рядом с матерью.

"Здоровья малышам и их родителям. Спасибо сотрудникам зоопарка за их нелегкую работу и заботу о жителях зоопарка! Процветания и всех благ", – радостно отреагировали на новость в комментариях посетители зоопарка.

28 мая в Астане президентам Казахстана и России представили проект по реинтродукции амурских тигров.