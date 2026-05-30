Общество

В Жамбылской области нашли способ сократить потери поливной воды

В Жамбылской области повысили эффективность подачи поливной воды, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 14:34 Фото: РГП "Казводхоз"
За последние два с половиной года РГП "Казводхоз" провело бетонирование почти 113 км ирригационных каналов за счет собственных тарифных средств, сообщает Zakon.kz.

По данным предприятия, в 2024 году было забетонировано 62,1 км каналов, а с начала 2025 года – еще 50,6 км. Работы финансировались за счет средств, полученных от оказания услуг по подаче воды.

Кроме того, в текущем году "Казводхоз" реализует проект по автоматизации более 500 км оросительных сетей в Жамбылской области. Модернизация затронет каналы, которые ранее уже прошли реконструкцию.

Как отметил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Ануар Ускенбаев, бетонирование каналов позволяет снизить потери воды при транспортировке, а также повысить эффективность и скорость ее подачи сельхозпроизводителям, что особенно важно в период вегетации.

Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев в кулуарах Мажилиса рассказал подробности об эксперименте по запуску искусственного дождя.

Елена Беляева
Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
