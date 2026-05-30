#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Стало известно, почему все больше выпускников набирают 140 баллов на ЕНТ

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 20:43 Фото: Национальный центр тестирования
Абитуриентов, набравших максимальные 140 баллов на ЕНТ, не будут подвергать дополнительным проверкам. Об этом заявили в Национальном центре тестирования после того, как депутаты Мажилиса выразили обеспокоенность резким увеличением числа выпускников-рекордсменов, передает Zakon.kz.

Об этом 30 мая 2026 года сообщает "Седьмой канал". Журналисты узнали, что Айгерим пришла на ЕНТ вместе с мамой. Претендентка на "Алтын белгі" рассказала, что в последние два месяца посещала экспресс-курсы для подготовки к экзамену.

Она отметила, что сегодня многие ее сверстники не ограничиваются бесплатными занятиями в школе и дополнительно обращаются к репетиторам.

"Маркетинг играет роль, они делают классную рекламу. Рассказывают о подарках для рекордсменов. Конечно, заинтересуют. Когда все вокруг занимаются на курсах, тоже хочется, когда видишь какой спрос у выпускников", – поделилась Айгерим Шарила.

Об активной рекламе центров для подготовки к экзаменам высказывались и в профильном министерстве. За высшие баллы некоторые центры обещают квартиры, машины или миллионные премии. При этом регулярно сообщают, что их ученики уже набрали на ЕНТ 140 баллов.

Но, по данным центра тестирования, официально высший результат в нашей стране пока только у одного выпускника. В ведомстве подчеркивают: ЕНТ не лотерея, а показатель знаний школьников за 11 лет учебы.

Тем временем мажилисмены обращают внимание на то, что в последние годы тех, кто набирает самые высокие баллы, становится слишком много. А вопросы об академической честности остаются.

"Меня несколько смущает тот факт, что стало очень много, мне кажется, может, это не так, я не исследовал, тех, которые получают максимальные баллы. Мы раньше по всем, кто получает максимальный балл, обязательно проводили дополнительный анализ. Я надеюсь, дополнительный анализ будет, потому что очень важно обеспечить академическую честность". Асхат Аймагамбетов

В Национальном центре тестирования объясняют: дополнительно тех, кто набрал 140 баллов, проверять не будут, потому что контроль проходят все абитуриенты без исключения. У входа – металлодетекторы, в аудиториях – камеры, которые фиксируют все движения выпускников.

После видео со сдачи ЕНТ несколько месяцев хранится на серверах центра тестирования. И сотрудники до 31 октября дополнительно просматривают их для обнаружения возможных нарушений.

"Все абитуриенты проверяются, здесь мы не смотрим 140 баллов, 130 баллов, проверяются все абитуриенты, которые сдавали ЕНТ. Центры, которые осуществляют подготовку к ЕНТ, не имеют доступ к базам тестовых заданий Национального центра тестирования. Все разработчики, которые привлекаются к разработке тестовых заданий, подписывают с нами соглашение о неразглашении данных", – рассказал Наужан Дидарбекова, заместитель директора Национального центра тестирования.

Основной этап ЕНТ продлится до 10 июля. Формат экзамена в этом году не изменился: три обязательных предмета и два профильных на выбор. В 2026-м больше двухсот тысяч абитуриентов претендуют на 75 тысяч грантов.

Пока конкуренция за бесплатное обучение становится все жестче, центры подготовки к тестированию превращаются в прибыльный бизнес, обещая абитуриентам не только заветные 140 баллов, но и щедрые подарки за высокий результат.

Ранее выяснилось, как и когда будет проходить зачисление в вузы в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
11:26, 20 мая 2025
Максимальные 140 баллов на ЕНТ набрал выпускник из Туркестанской области
ЕНТ
14:34, 30 июня 2024
Выпускника, набравшего на ЕНТ 140 баллов, поздравил лично министр
Максимальный балл на &quot;Наурыз&quot;-ЕНТ набрал выпускник из Алматинской области
09:42, 28 марта 2025
Максимальный балл на "Наурыз"-ЕНТ набрал выпускник из Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Сразу позвонил родителям&quot;: Амир высказался о дебютном вызове в сборную Казахстана
20:42, Сегодня
"Сразу позвонил родителям": Амир высказался о дебютном вызове в сборную Казахстана
Обидчица Путинцевой Осорио Серрано завершила выступление на &quot;Ролан Гаррос&quot;-2026
20:08, Сегодня
Обидчица Путинцевой Осорио Серрано завершила выступление на "Ролан Гаррос"-2026
Жибек Куламбаева проиграла в финале парного разряда на турнире ITF в Сербии
19:36, Сегодня
Жибек Куламбаева проиграла в финале парного разряда на турнире ITF в Сербии
Арина Соболенко вышла в четвёртый круг &quot;Ролан Гаррос&quot;-2026
19:10, Сегодня
Арина Соболенко вышла в четвёртый круг "Ролан Гаррос"-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: