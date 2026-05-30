Стало известно, почему все больше выпускников набирают 140 баллов на ЕНТ

Абитуриентов, набравших максимальные 140 баллов на ЕНТ, не будут подвергать дополнительным проверкам. Об этом заявили в Национальном центре тестирования после того, как депутаты Мажилиса выразили обеспокоенность резким увеличением числа выпускников-рекордсменов, передает Zakon.kz.

Об этом 30 мая 2026 года сообщает "Седьмой канал". Журналисты узнали, что Айгерим пришла на ЕНТ вместе с мамой. Претендентка на "Алтын белгі" рассказала, что в последние два месяца посещала экспресс-курсы для подготовки к экзамену.

Она отметила, что сегодня многие ее сверстники не ограничиваются бесплатными занятиями в школе и дополнительно обращаются к репетиторам.

"Маркетинг играет роль, они делают классную рекламу. Рассказывают о подарках для рекордсменов. Конечно, заинтересуют. Когда все вокруг занимаются на курсах, тоже хочется, когда видишь какой спрос у выпускников", – поделилась Айгерим Шарила.

Об активной рекламе центров для подготовки к экзаменам высказывались и в профильном министерстве. За высшие баллы некоторые центры обещают квартиры, машины или миллионные премии. При этом регулярно сообщают, что их ученики уже набрали на ЕНТ 140 баллов.

Но, по данным центра тестирования, официально высший результат в нашей стране пока только у одного выпускника. В ведомстве подчеркивают: ЕНТ не лотерея, а показатель знаний школьников за 11 лет учебы.

Тем временем мажилисмены обращают внимание на то, что в последние годы тех, кто набирает самые высокие баллы, становится слишком много. А вопросы об академической честности остаются.

"Меня несколько смущает тот факт, что стало очень много, мне кажется, может, это не так, я не исследовал, тех, которые получают максимальные баллы. Мы раньше по всем, кто получает максимальный балл, обязательно проводили дополнительный анализ. Я надеюсь, дополнительный анализ будет, потому что очень важно обеспечить академическую честность". Асхат Аймагамбетов

В Национальном центре тестирования объясняют: дополнительно тех, кто набрал 140 баллов, проверять не будут, потому что контроль проходят все абитуриенты без исключения. У входа – металлодетекторы, в аудиториях – камеры, которые фиксируют все движения выпускников.

После видео со сдачи ЕНТ несколько месяцев хранится на серверах центра тестирования. И сотрудники до 31 октября дополнительно просматривают их для обнаружения возможных нарушений.

"Все абитуриенты проверяются, здесь мы не смотрим 140 баллов, 130 баллов, проверяются все абитуриенты, которые сдавали ЕНТ. Центры, которые осуществляют подготовку к ЕНТ, не имеют доступ к базам тестовых заданий Национального центра тестирования. Все разработчики, которые привлекаются к разработке тестовых заданий, подписывают с нами соглашение о неразглашении данных", – рассказал Наужан Дидарбекова, заместитель директора Национального центра тестирования.

Основной этап ЕНТ продлится до 10 июля. Формат экзамена в этом году не изменился: три обязательных предмета и два профильных на выбор. В 2026-м больше двухсот тысяч абитуриентов претендуют на 75 тысяч грантов.

Пока конкуренция за бесплатное обучение становится все жестче, центры подготовки к тестированию превращаются в прибыльный бизнес, обещая абитуриентам не только заветные 140 баллов, но и щедрые подарки за высокий результат.

Ранее выяснилось, как и когда будет проходить зачисление в вузы в 2026 году.