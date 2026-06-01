Готовьтесь к +46°C: казахстанцам пообещали аномальную жару в июне

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по всему Казахстану на июнь 2026 года. Согласно консультативному прогнозу, средняя температура воздуха в этот месяц ожидается выше климатической нормы на 1-2°С, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что в первой декаде на большей части страны с прохождением циклонов и связанных с ними атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды.

"По республике прогнозируются кратковременные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, в северо-западной половине Казахстана временами сильные. На юге и юго-западе страны в отдельные дни прогнозируются пыльные бури". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Метеорологи подчеркивают, что температура воздуха постепенно начнет повышаться:

на западе, юго-западе страны, в Актюбинской области ночью от +6+12°С до +13+22°С, днем от +15+25°С до +27+32°С, на юго-западе республики до +35°С;

на севере республики, в Костанайской области ночью от +11+16°С до +15+20°С, днем от +21+26°С до +28+33°С;

на юге страны ночью от +17+25°С до +13+18°С, днем от сильной жары +33+40°С до +23+31°С, тогда как на юго-востоке страны ожидается постепенный спад сильной жары от +33+38°С до +20+27°С.

Уже во второй и третьей декадах июня жаркая погода будет периодически уступать место прохладным и дождливым дням с грозами, усилением ветра, в отдельных районах возможны град и пыльные бури.

Температурный фон будет также неустойчивый:

на западе, севере, в центре и востоке страны будет изменятся ночью от +8+18°С до +15+25°С, днем от +28+33°С до сильной жары +35+39°С, в центре страны до очень сильной жары +42°С;

в южной половине – колебаться ночью от +14+23°С до +20+28°С, днем от +28+33°С до сильной жары +34+40°С, в отдельные дни до очень сильной жары +40+46°С.

Немного ранее специалисты разместили интересный обзор особенностей климата на территории Казахстана в 2025 году. Согласно нему, Казахстан пережил самый жаркий год с 1941 года.

