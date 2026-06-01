Общество

Готовьтесь к +46°C: казахстанцам пообещали аномальную жару в июне

солнце, растение, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 13:50 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по всему Казахстану на июнь 2026 года. Согласно консультативному прогнозу, средняя температура воздуха в этот месяц ожидается выше климатической нормы на 1-2°С, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что в первой декаде на большей части страны с прохождением циклонов и связанных с ними атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды.

"По республике прогнозируются кратковременные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, в северо-западной половине Казахстана временами сильные. На юге и юго-западе страны в отдельные дни прогнозируются пыльные бури".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Метеорологи подчеркивают, что температура воздуха постепенно начнет повышаться:

  • на западе, юго-западе страны, в Актюбинской области ночью от +6+12°С до +13+22°С, днем от +15+25°С до +27+32°С, на юго-западе республики до +35°С;
  • на севере республики, в Костанайской области ночью от +11+16°С до +15+20°С, днем от +21+26°С до +28+33°С;
  • на юге страны ночью от +17+25°С до +13+18°С, днем от сильной жары +33+40°С до +23+31°С, тогда как на юго-востоке страны ожидается постепенный спад сильной жары от +33+38°С до +20+27°С.

Уже во второй и третьей декадах июня жаркая погода будет периодически уступать место прохладным и дождливым дням с грозами, усилением ветра, в отдельных районах возможны град и пыльные бури.

Температурный фон будет также неустойчивый:

  • на западе, севере, в центре и востоке страны будет изменятся ночью от +8+18°С до +15+25°С, днем от +28+33°С до сильной жары +35+39°С, в центре страны до очень сильной жары +42°С;
  • в южной половине – колебаться ночью от +14+23°С до +20+28°С, днем от +28+33°С до сильной жары +34+40°С, в отдельные дни до очень сильной жары +40+46°С.

Казахстан в понедельник накроет непогода: грозы, шквалы и аномальная жара

Немного ранее специалисты разместили интересный обзор особенностей климата на территории Казахстана в 2025 году. Согласно нему, Казахстан пережил самый жаркий год с 1941 года.

Адская жара до +45°C и проливные дожди: каким будет лето-2026 в Казахстане

Пока большинство казахстанцев радуется наступающему пляжному сезону, кардиологи относятся к скорому зною с опаской. Корреспондент Zakon.kz подробно рассказал, кто в зоне риска и как окунуться в лето без вреда для здоровья.

