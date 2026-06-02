Стройка в Алматы вышла из-под контроля: помог звонок на 102

Жителям Алматы пришлось обращаться в полицию из работ на стройке, проводимых ночью, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 2 июня 2026 года рассказали, что ночью на пульт "102" поступили обращения от жителей, которых беспокоил шум на строительном объекте.

"Патрульный экипаж подтвердил факт: в позднее время на объекте проводились строительные работы с использованием спецтехники, в том числе бетономешалки и кранового оборудования. Работы были немедленно приостановлены. В отношении ответственных лиц составлены административные материалы за нарушение тишины и правил благоустройства. Оперативно нарушения были устранены, техника остановлена", – говорится в сообщении.

Полиция Алматы напомнила, что проведение строительных работ в ночное время запрещено.

