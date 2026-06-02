6,5 млн казахстанцев приняли участие в проекте "Таза Қазақстан"

Проект "Таза Қазақстан" всего за два года перерос в массовое движение и стал фундаментом новой общественной этики. Об этом заявил государственный советник Ерлан Карин, подчеркнув, что инициированная президентом кампания получила колоссальную поддержку граждан, передает Zakon.kz.

По словам Ерлана Карина, ценности этого движения теперь закреплены на самом высшем уровне страны.

"Ценности "Таза Қазақстан" обрели высший конституционный статус. Так, в преамбуле нового Основного закона впервые прямо заявляется о необходимости бережного отношения к природе. А среди основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан указывается продвижение идеи ответственного, созидательного патриотизма и формирование высокой экологической культуры", – написал 2 июня 2026 года госсоветник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "Таза Қазақстан" наряду с принципом "Закон и Порядок" и программой "Адал Азамат" выступает важнейшим инструментом формирования новой общественной этики.

"Поэтому не случайно практически во всех своих выступлениях глава государства акцентирует внимание на важности продвижения и укоренения модели поведения, основанной на ответственности, сознательности, правовой дисциплинированности, а главное – патриотизма. Ведь ответственный и созидательный патриотизм начинается с привычки каждого гражданина поддерживать чистоту и порядок вокруг, бережно относиться к природе, бороться с вандализмом", – подчеркнул он.

Общество активно откликнулось на этот призыв, о чем наглядно говорит статистика первых двух лет: по стране проведено 1,5 тысячи экологических мероприятий, объединивших около 6,5 миллиона человек, в первую очередь – молодежь.

"Неравнодушными гражданами собрано 2 млн. тонн отходов и высажено порядка 5,5 млн. деревьев. К тому же в знак солидарности с проектом "Таза Қазақстан" доброй традицией уже стала высадка деревьев главами государств, известными артистами, спортсменами, посещающими нашу страну. Таким образом, Казахстан задает новый тренд, показывая, что общественную консолидацию можно выстроить не вокруг каких-то сложных и абстрактных идеологических конструкций, а на основе простых и понятных всем универсальных ценностей". Ерлан Карин

Кроме того, госсоветник подчеркнул, что экологический проект уже закрепился в актуальной политической повестке страны.

"К примеру, недавно в парламенте прозвучало предложение, чтобы все политические партии включили в свои программы и уставы принципы "Таза Қазақстан", которые по сути являются фундаментом идеологической модернизации. Таким образом, проект "Таза Қазақстан" не только получил широкую общественную поддержку, но и постепенно, шаг за шагом становится частью нашего образа жизни", – констатировал Карин.

